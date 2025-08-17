Así quedó el precio del Gas LP para la semana del 17 al 23 de agosto de 2025

El precio del Gas LP en México para esta semana del 17 al 23 de agosto de 2025 se mantiene en un rango que va de los 17 a los 23 pesos por kilogramo en la mayoría de las regiones del país. Mientras que, por litro, los precios oscilan entre 9 y 12 pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Recuerda que el costo final depende de la zona en la que vivas, ya que cada estado y municipio puede presentar variaciones.

¿Dónde está más barato el Gas LP en México?

Del 17 al 23 de agosto de 2025, los municipios de Guerrero e Hidalgo en Coahuila tienen precios más bajos, donde el gas LP está a $17.81 pesos por kilogramo y $9.62 pesos por litro. Le sigue Juárez, Chihuahua, donde se vende en $18.09 el kilo y $9.77 el litro.

También destacan otros municipios como Nogales, Santa Cruz y Sáric en Sonora, con un costo de $18.19 por kilogramo y $9.83 por litro, así como Ascensión y Janos en Chihuahua, en $18.29 por kilo y $9.87 por litro.

¿Dónde se vende más caro el Gas LP en México?

Por el contrario, Loreto y Mulegé en Baja California Sur, se colocan como las zonas con el precio más elevado al venderse en $23.18 por kilo y $12.52 por litro.

En segundo lugar está Los Cabos, también en Baja California Sur, con $23.03 por kilogramo y $12.44 por litro, seguido de La Paz en el mismo estado, donde se registra en $22.70 por kilo y $12.26 por litro. También figura Comondú en la misma entidad con $22.67 por kilogramo y $12.24 por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 17 al 23 de agosto 2025

En la Ciudad de México (CDMX), el Gas LP se mantiene en $19.61 por kilo y $10.59 por litro, con una ligera baja respecto a la semana anterior.

En el Estado de México, el precio es el mismo: $19.61 el kilogramo y $10.59 el litro, aunque puede variar dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el precio se ubica en $20.06 por kilogramo y $10.83 por litro.

Mientras que en Monterrey, Nuevo León, el Gas LP alcanza los $20.17 por kilo y $10.89 por litro.

