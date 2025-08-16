¿Escasez de gasolina? Entérate del nuevo precio en México hoy 16 de agosto de 2025

Con el objetivo de que circules con mayor tranquilidad durante la jornada de hoy sábado 16 de agosto de 2025, Fuerza Informativa Azteca comparte el nuevo precio de gasolina reportado conforme a los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Recuerda que el costo de la gasolina puede variar según la estación de servicio que elijas, por lo que se recomienda comparar antes de llenar tu tanque, aquí puedes encontrar las gasolineras más económicas y ahorrar en tu próxima carga.

¿Cuánto cuesta la gasolina en México hoy 16 de agosto de 2025?

¡Llena el tanque sin gastar de más! Consulta el precio actualizado de la gasolina Regular, Premium y Diésel en México; entérate de los precios promedio nacionales hoy sábado 16 de agosto de 2025:

Gasolina Regular: $23.50 por litro

Gasolina Premium: $25.78 por litro

Diésel: $26.29 por litro.

Precio promedio del gas natural vehicular hoy sábado 16 de agosto de 2025

Aquí te dejamos los precio del Gas natural vehicular:

🚙 Mínimo por litro: $10.99 pesos

🚙 Promedio por litro: $12.55 pesos

🚙 Máximo por litro: $13.99 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 16 de agosto de 2025

💴 Precio de la Gasolina Regular: $23.52 pesos

💴 Precio de la Gasolina Premium: $25.81 pesos

💴 Precio del Diésel: $25.85 pesos.

Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy sábado 16 de agosto de 2025

Precio por litro de la Gasolina Regular: $23.77 pesos

Precio por litro de la Gasolina Premium: $26.18 pesos

Precio por litro del Diésel: $26.27 pesos.

Precio de gasolina en Nuevo León hoy sábado 16 de agosto de 2025

⛽ Costo de la Gasolina Regular: $23.67

⛽ Costo de la Gasolina Premium: $27.06

⛽ Costo del Diésel: $25.89 pesos.

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 16 de agosto de 2025

💲 Precio de la verde: $23.58 pesos por litro

💲 Precio de la roja: $25.20 pesos por litro

💲 Precio del Diésel: $25.7I pesos por litro.

El Edomex mantiene el precio más bajo de la gasolina, con $23.58 por litro de gasolina Magna. En contraste, Nuevo León reporta los costos más altos, con la gasolina Premium en $27.06 por litro.

Subsidios e impuestos: precio de gasolina en agosto de 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el estímulo al IEPS vigente del sábado 16 al viernes 22 de agosto de 2025.

La SHCP mantiene en 0% el estímulo fiscal a la gasolina magna, para el periodo que va de este sábado 16 de agosto al viernes 22 de agosto. Con ello, se alcanzan 19 semanas consecutivas sin apoyo al impuesto por parte de la dependencia.

Respecto del subsidio para el Diésel continúa en 0%, mientras que la Gasolina Premium cumplirá su semana número 90 sin subsidio.