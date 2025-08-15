¿Cómo cerró la BMV y el precio del dólar HOY 15 de agosto 2025?

Los mercados en el país mostraron cambios al cierre del día y en la primera quincena del mes. Aquí te compartimos los detalles sobre cómo fue el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el precio del dólar al corte del viernes 15 de agosto de 2025.

¿Cómo cerró la BMV hoy viernes 15 de agosto 2025?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC sumó un 0.26% a 58,320.48 puntos al cierre de este 15 de agosto de 2025.

Precio del dólar 15 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de agosto de 2025 en $17.70 pesos la compra y en $19.25 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 15 de agosto 2025?

El índice Dow Jones de primera línea cerró al alza después de alcanzar un récord intradiario este 15 de agosto, ya que las acciones de UnitedHealth subieron después de que Berkshire Hathaway aumentara su participación, pero otros índices de Wall Street cayeron debido a que datos mixtos nublaron el próximo movimiento de política monetaria de la Reserva Federal.

Una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin también estaba en el radar, con la esperanza de que los mercados allanaran el camino para una resolución del conflicto en Ucrania y determinaran las perspectivas de los precios del crudo. Ambos líderes comenzaron una reunión en Alaska el viernes por la tarde.

El aumento de los costos en el sector salud en general y una caída de aproximadamente el 40% en las acciones de UnitedHealth este año han dejado al Dow Jones rezagado respecto a sus pares de Wall Street en su camino hacia máximos históricos.

El índice ponderado por precios alcanzó su máximo histórico por última vez el 4 de diciembre. El sector de la salud ganó el viernes, registrando su mejor desempeño semanal desde octubre de 2022.

S&P 500 perdió 18,74 puntos, o un 0,29%, para cerrar en 6.449,80 puntos

Nasdaq Composite perdió 87,69 puntos, o un 0,40%, hasta los 21.622,98

Promedio Industrial Dow Jones subió 34,86 puntos, o un 0,08%, hasta los 44.946,12

En términos más generales, los principales índices bursátiles de Wall Street registraron su segunda semana de ganancias, impulsados por las expectativas de que la Fed podría reiniciar su ciclo de flexibilización de la política monetaria con un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos en septiembre.

Precio del petróleo hoy 15 de agosto 2025

Los precios del petróleo cerraron con una baja de casi 1 dólar el viernes, mientras los operadores esperaban las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin, que podrían conducir a un alivio de las sanciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania.

Los futuros del crudo Brent bajaron 99 centavos, o 1,5%, a 65,85 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos bajaron 1,16 dólares, o 1,8%, a 62,80 dólares.

Con información de Reuters