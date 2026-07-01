OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el México vs. Inglaterra, partido de los OCTAVOS de final del Mundial 2026

Ahora sí es oficial: México vs. Inglaterra será el próximo partido que mantendrá los corazones de nuestro país unidos. Azteca 7 transmitirá el juego que forma parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, completamente gratis; a continuación te damos los detalles.

Faltan solo unos días para saber si nuestro país hará historia al avanzar a cuartos de final y nos tocará ir a celebrar otra vez al Ángel de la Independencia, o si el sueño llega a su fin.

Este 1º de julio, Inglaterra venció a República del Congo y de esta manera se confirmó como el próximo rival de México en los octavos de final.

¿Cuándo es el partido de México vs Inglaterra en Azteca 7?

El partido de México vs. Inglaterra se llevará a cabo el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Se espera que el silbatazo inicial se dé a las 6:00 P.M.

Azteca 7 tendrá la mejor cobertura, comentarios expertos, análisis y contenido extra de todo lo que ocurre antes y después del partido con la afición.

Dónde ver el partido de México vs. Inglaterra

Podrás disfrutar el encuentro totalmente gratis por la señal de Azteca 7 en tu televisión. También estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pasa gratis Azteca 7

Como parte de los 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se transmitirán totalmente gratis en Azteca 7, estos son los que podrás disfrutar durante la primera semana de julio.



Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: miércoles 1º de julio, 5:40 P.M.

España vs. Austria: jueves 2 de julio, 1:00 P.M.

Argentina vs. Cabo Verde: viernes 3 de julio, 4:00 P.M.

México vs. Inglaterra: domingo 5 de julio, 6:00 P.M.

Quiénes han clasificado a octavos de final

Entre el domingo 28 de junio y el miércoles 1º de julio al mediodía, han clasificado a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ las selecciones de Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Brasil, Noruega, México e Inglaterra.