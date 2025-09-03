Exfuncionarios de Educación en Sonora, durante gobierno de Claudia Pavlovich, fueron vinculados a proceso por peculado

La Fiscalía de Sonora destacó que dos exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del estado, que sirvieron bajo el gobierno de Claudia Pavlovich, han sido vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal.

El Juez de la causa consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) eran suficientes para respaldar la probable responsabilidad de José Víctor “N” y Francisco Alberto “N”.

Es importante recordar que el gobierno de Pavlovich en Sonora fue de 2016 a 2021, siendo la primera mujer en gobernar el estado.

“Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), presentó datos de prueba suficientes, pertinentes y oportunos para solicitar la vinculación a proceso de los señalados por los delitos referidos, sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que se espera que al concluir este, los tribunales determinen la situación jurídica de los imputados”, se puede leer en el comunicado de la Fiscalía.

Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social (Cereso), medida implementada desde el pasado 28 de agosto.

La investigación complementaria continuará por un período de cuatro meses. Y de acuerdo con el comunicado, durante este tiempo, la Fiscalía reforzará la carpeta de investigación con más pruebas. La FGJES se ha comprometido a mantener a la opinión pública informada sobre los avances del caso, siempre y cuando lo permitan los tiempos procesales.

Claudia Pavlovich es embajadora de México en Panamá

Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien propuso a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como embajadora de México en Panamá, misma que fue ratificada en el Congreso de la Unión. Previamente, en 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la había nombrado cónsul de México en Barcelona, España.