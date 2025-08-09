Un bebé de algunos meses fue abandonado en calles del municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), luego de que vecinos alertaron a las autoridades.

El menor vestía un enterizo o mameluco de color amarillo y fue abandonado sobre la Avenida Nacional en la colonia Santo Tomás Chiconautla.

Al lugar donde fue dejado el bebé, llegaron elementos de protección civil y rescate urbano, quienes lo trasladaron al Hospital de las Américas para su atención.

#Indignante 🚨 Un recién nacido fue abandonado en calles de #Ecatepec



El bebé, con ropa amarilla, fue localizado en la colonia Santo Tomás Chiconautla. El pequeño fue trasladado de inmediato al Hospital de Las Américas para recibir atención médica. Se investiga a la persona… pic.twitter.com/AYPsVHvgx0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2025

Ya buscan a responsable que abandonó a bebé en Ecatepec

Las autoridades ya buscan a la persona que dejó a su suerte al bebé, luego de que los vecinos se percataron de que dejaron al menor en la calle, por lo que ya inició una investigación.

Este caso se suma al de otros menores que también fueron abandonados en calles de municipios del Estado de México. Hace apenas dos semanas dejaron a una bebé que estaba en una bolsa negra en Valle de Chalco.

O el otro caso de una recién nacida en calles también de Ecatepec en febrero pasado, aunque la menor fue rescatada, presentaba signos de hipotermia.

Penas por abandonar a niños en México

En México, el Código Penal establece en su artículo 335 que la pena por abandonar a menores de edad, pueden ser castigados con un mes o cuatro años de prisión.

Mientras que en el artículo 340, se establece que quien no dé aviso a las autoridades para que ayude al menor, se le impondrá de 10 a 60 jornadas de trabajo comunitario.

Edomex lidera lista de abandono de niños en México

Organizaciones civiles reportan que en el país se estiman más de 29 mil niños y adolescentes que están en orfanatos o albergues y 5 millones más están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por violencia, pobreza, adicciones y procesos legales.

Mientras que los estados con más reportes de menores atendidos en hospitales por abandono o negligencia son el Estado de México, seguido de Hidalgo y Jalisco, según cifras gubernamentales recabadas hasta 2023.