‘Corcholatas’ de Morena: Estas fueron las actividades de los aspirantes hoy 3 de agosto

Desde el pasado 19 de junio, las ‘corcholatas’ de Morena junto a sus aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), recorren la República Mexicana como aspirantes de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Como todos los días, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece un seguimiento puntual de sus actividades.

¡Toma nota! Los aspirantes que participan a lo largo del proceso en el que se elegirá al candidato que representará a Morena en las próximas elecciones son:



Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco continúa su recorrido por Durango

¡El aspirante Manuel Velasco ya recorrió los 32 estados de la República Mexicana! A través de sus redes, el aspirante del Partido Verde dio a conocer que este 3 de agosto se encuentra en Durango.

La polarización no le sirve a nuestro país. Busquemos los puntos de coincidencia.#MéxicoNosUne 🇲🇽 pic.twitter.com/yRIuwE2WTj — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 3, 2023

¿Qué hizo Adán Augusto López Hernández este 3 de agosto?

Adán Augusto López Hernández agradeció a los habitantes de Chiapas por recibirlo durante la primera semana de agosto en su recorrido por la búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Vivimos tiempos de transformación y en cada rincón del bello estado de Chiapas, se puede sentir. A esta tierra de mujeres y hombres de lucha y dignidad, los malos gobiernos nunca van a regresar.



El pueblo manda: la revolución de las conciencias se fortalece. pic.twitter.com/zfHanCo3L7 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 3, 2023

Estas fueron las actividades de Ricardo Monreal hoy jueves

Ricardo Monreal se encuentra en la ciudad de Tepic, Nayarit, donde a lo largo de este jueves ha encabezado una serie de asambleas informativas así como diversas conferencias de prensa.

Conferencia de prensa en Tepic, Nayarit. pic.twitter.com/XNn08RMZC1 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 3, 2023

Marcelo Ebrard se encuentra viajando rumbo a Acapulco

La ‘corcholata’ de Morena se encuentra camino a la ciudad de Acapulco, Guerrero, para presentar el Sistema Universal de Salud; sin embargo, brindó un adelanto en sus redes sociales de la información que compartirá.

Rumbo a Acapulco en donde presentaré el Sistema Universal de Salud #4TSiguienteNivel. Les comparto resumen de sus 5 ejes que me envió la Dip. Selene Ávila, gracias !! pic.twitter.com/6OzlNOjkGH — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 3, 2023

Claudia Sheinbaum llega a Monterrey, Nuevo León

Este 3 de agosto, la aspirante Claudia Sheinbaum se encuentra en Monterrey, Nuevo León, ciudad en la que planeado dirigir un encuentro con jóvenes universitarios.

Llegamos a Monterrey. Nos dirigimos a un encuentro con jóvenes universitarios en la @URegiomontana. pic.twitter.com/Brif34AcvY — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 3, 2023

¿Dónde está Gerardo Fernández Noroña este jueves?

Gerardo Fernández Noroña continúa recorrido México en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Hoy 3 de agosto el aspirante se encuentra en Reynosa, Tamaulipas, para presidir una conferencia de presa, seguido por un saludo para los trabajadores de Pemex y finalizar el día con una asamblea informativa.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Morena elegirá al candidato que representará al partido y sus aliados rumbo a las elecciones 2024, el próximo domingo 3 de septiembre, luego de que se lleve el proceso de levantamiento de encuestas para elegir a su candidato.

La gira de las ‘corcholatas’ de Morena concluirá el próximo domingo 27 de agosto y será al día siguiente, es decir, el lunes 28 de agosto, cuando comience el levantamiento de las encuestas.

‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron los aspirantes hoy?|Vía Twitter

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

El partido guinda elegirá al o la candidata que liderará la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas. De las cuales se estipuló que el resultado será inapelable.



La primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena .

. Las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.

Para las últimas 4 encuestas cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se realizará sorteo y serán cuatro las elegidas. Los resultados oficiales se publicarán en septiembre 2023.