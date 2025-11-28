Logo InklusionSitio accesible
¿Viernes de caos? Así va el Metro CDMX hoy 28 de noviembre: Maniobras para rescate de perrito en Línea 2

En este minuto a minuto EN VIVO de FIA te detallamos las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas del Metro CDMX durante hoy viernes.

Escrito por: Arturo Engels
Metro que circula por Línea 2: Sigue las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas del Metro CDMX
¿Qué pasa en el Metro CDMX Hoy? Avances al 28 de noviembre de 2025|Arturo Engels

Aquí encontrarás las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

En esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca, te detallamos los pormenores de lo que pasa hoy en el Metro de la Ciudad de México. Recuerda que el horario de servicio hoy viernes 28 de noviembre de 2025 es de 5:00 a 24:00 horas. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.

EN VIVO

Perrito en vías de Línea 2

¿Qué pasa en Línea 2? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 2.

Avance lento en Línea 2

"Línea 2 supee lenta. Gente estresándose cada estación ya que se queda 8 a 12 min parada llega mas gente pobre de mi gente y mi Mexico .. vivimos en la histeria . De toreo a popótla van 23 min y parados", reportan los usuarios del Metro CDMX durante la mañana de hoy viernes.

Inicio de operaciones del Metro HOY viernes 28 de noviembre de 2025

El STC Metro informó que las 12 líneas iniciaron su servicio con normalidad, sin reportes mayores en los primeros minutos de operación. Se espera mayor afluencia conforme avanza la hora pico matutina.

