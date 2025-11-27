Vinculan a proceso a “El Licenciado” y a 7 escoltas por asesinato de Carlos Manzo

Tras una audiencia de 18 horas que concluyó a las 6:01 de la mañana de este jueves, el juez de Control, Luis Fernando Díaz Parra, dictó auto de vinculación a proceso contra Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", y los siete escoltas encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El fallo judicial determina que todos los imputados permanecerán en la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el desahogo de pruebas.

"El Licenciado": Coautor del homicidio de Carlos Manzo

A Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", se le vinculó como presunto coautor del homicidio calificado de Carlos Manzo. Además, enfrenta cargos por lesiones dolosas en agravio de las víctimas directas que acompañaban al edil: el regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, y Félix Alejandro.

🚨 Vinculan a proceso a "El Licenciado" y a 7 escoltas por asesinato de #CarlosManzo.



"El Licenciado" fue procesado como coautor; los 7 escoltas se quedan en prisión por no haber evitado la muerte del #alcalde de #Uruapan.

Se presume que este sujeto fue pieza clave en la logística y ejecución del ataque armado.

Escoltas de Carlos Manzo vinculados a proceso por omisión

El caso de los siete escoltas ha sentado un precedente importante. Alejandro "N", Demetrio "N", Omar "N", Guillermo "N", Omar Osvaldo "N", Monserrat "N" y Mario Alberto "N" fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso en comisión por omisión.

Esto significa que la autoridad judicial consideró que, teniendo el deber jurídico de proteger al alcalde, no realizaron las acciones necesarias para impedir su muerte, facilitando o permitiendo el ataque por su inacción.

El juez otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un plazo de 3 meses para realizar la investigación complementaria. Asimismo, se estableció un término del proceso de hasta 2 años para dictar sentencia definitiva sobre este crimen que conmocionó a Michoacán.

¿Quiénes fueron los asesinos materiales de Carlos Manzo?

El sujeto que accionó el arma de fuego contra el edil fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de apenas 17 años, originario del municipio de Paracho.

Víctor Manuel no logró escapar. Inmediatamente después de disparar en al menos siete ocasiones contra Carlos Manzo, fue abatido en la misma Plaza Morelos por el equipo de seguridad.

El segundo implicado, quien conducía la motocicleta lista para la huida, fue identificado como Fernando Josué "N", de 16 años. Fue hallado muerto sobre la carretera Uruapan-Paracho días después, también fue hallado otro cuerpo de un hombre igualmente relacionado con el caso.