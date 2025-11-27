Cae “El Goofy”, presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen

Se reportó la aprehensión de Jorge N, conocido por su alias “El Goofy”. A esta persona se le señala como el supuesto responsable de planificar el asesinato del reconocido abogado litigante David Cohen Sacal, ocurrido el pasado 13 de octubre. La víctima fue agredida a tiros justo afuera de Ciudad Judicial, ubicada en la avenida Niños Héroes de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes periodísticos, “El Goofy” habría sido el individuo que contrató a Héctor ‘N’ y Dónovan ‘N’, identificados como los autores materiales del crimen.

Jorge “N” ha sido aprehendido por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de un abogado. Los datos recabados por la PDI señalan que "El Goofy" fue quien organizó, coordinó y brindó apoyo a los individuos que atacaron a la víctima cerca de su vehículo en Ciudad Judicial. Tras obtener una orden de aprehensión, los agentes lo localizaron y detuvieron en la colonia Del Gas, en Azcapotzalco.

Ahora, se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente, a la espera de que la autoridad judicial decida su futuro legal. Esta captura es el tercer gran avance en el caso, después de las detenciones previas de Héctor “N” y Donovan “N”, los presuntos agresores directos, quienes ya están vinculados a proceso y en prisión preventiva. La Fiscalía considera que con este arresto se logra un avance firme hacia la resolución completa del homicidio.

¿Quién era David Cohen, abogado asesinado a tiros?

David Cohen Sacal era un abogado litigante de 48 años con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico de la capital. Era socio de la firma Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH) y se especializaba en asuntos civiles, mercantiles y procedimientos de amparo.

Además, fungió como docente en la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su carrera, representó a figuras públicas de alto perfil, incluyendo al exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, y a celebridades del espectáculo como el actor Sebastián Rulli, en disputas legales contra publicaciones de farándula y en su proceso de divorcio con la actriz Cecilia Galliano.

