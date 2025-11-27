El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) tendrá cierres en estaciones de la Línea 1 en diciembre. Aquí te decimos cuáles serán y a partir de cuándo no darán servicio.

Este ajuste forma parte de la segunda etapa de cierres escalonados de estaciones debido a trabajos de mantenimiento, informaron las autoridades este jueves 27 de noviembre de 2025.

¿Cuándo cerrarán estaciones de la Línea 1 del Metrobús de CDMX?

El Metrobús de la CDMX informó que del 1 al 16 de diciembre de 2025 se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor en estaciones de Línea 1.

De acuerdo con la información oficial, durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos.

Lista de estaciones de la Línea 1 del Metrobús de CDMX que cerrarán

Los trabajos consisten en la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones y será necesario el cierre parcial de estaciones.

Las estaciones que estarán cerradas a partir del 1 de diciembre de 2025 al 16 de diciembre de este año son:



Nápoles - 1 y 1 de diciembre

La Raza - 2 y 3 de diciembre

El Chopo - 2 y 3 de diciembre

Colonia Del Valle - 3 y 4 de diciembre

Teatro de Los Insurgentes - 3 y 4 de diciembre

Manuel González - 4 y 5 de diciembre

Reforma - 4 y 5 de diciembre

José María Velasco - 5 y 6 de diciembre

La Joya - 5 y 6 de diciembre

Olivo - 8 y 9 de diciembre

La Bombilla - 8 y 9 de diciembre

Buenavista - 9 y 10 de diciembre

Hamburgo - 9 y 10 de diciembre

Altavista - 10 y 11 de diciembre

Parque Hundido - 10 y 11 de diciembre

Durango - 11 y 12 de diciembre

Chilpancingo - 11 y 12 de diciembre

Sonora - 15 y 16 de diciembre

Ciudad de los Deportes - 15 y 16 de diciembre

🗞️Anuncia #Metrobús segunda etapa de cierres escalonados de estaciones por trabajos de mantenimiento en Línea 1 https://t.co/LcDLKdZp8V pic.twitter.com/dvgfg3tEtD — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 27, 2025

Metrobús de CDMX cierra estaciones en Líneas 2 y 5

El Metrobús de la CDMX también cerrará estaciones en las Líneas 2 y 5 para retirar herrerías y soportes, colocar mobiliario, cortinas y vidrios, y para instalación eléctrica e iluminación.

Durante los trabajos, las estaciones no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos y algunas requerirán cierres nocturnos. Aquí la lista de estaciones y fechas que no darán servicio a partir de noviembre y en diciembre:

Línea 1

Deportivo 18 de Marzo - (cerrará del 24 al 26 de noviembre)

(cerrará del 24 al 26 de noviembre) Revolución - (cerrará 24 y 25 de noviembre)

(cerrará 24 y 25 de noviembre) Nuevo León - (cerrará 25 y 26 de noviembre)

(cerrará 25 y 26 de noviembre) Río Churubusco - (cerrará 25 y 26 de noviembre)

(cerrará 25 y 26 de noviembre) Euzkaro - (cerrará 26 y 27 de noviembre)

(cerrará 26 y 27 de noviembre) Doctor Gálvez - (cerrará 26 y 27 de noviembre)

(cerrará 26 y 27 de noviembre) Plaza de la República - (cerrará 27 y 28 de noviembre)

(cerrará 27 y 28 de noviembre) La Piedad - (cerrará 27 y 28 de noviembre)

Línea 2

Iztacalco - (cerrará del 19 de noviembre al 5 de diciembre)



- (cerrará del 19 de noviembre al 5 de diciembre) Rojo Gómez - (cerrará del 24 al 28 de noviembre de las 10 de la noche al cierre del servicio)

Línea 5 - Dirección Río de los Remedios

5 de Mayo - (24 de noviembre)

- (24 de noviembre) El Coyol - (24 de noviembre)

- (24 de noviembre) San Juan de Aragón - (25 de noviembre)

- (25 de noviembre) Talismán - (25 de noviembre)

- (25 de noviembre) Oriente 101 - (26 de noviembre)

- (26 de noviembre) Río Consulado - (26 de noviembre)

- (26 de noviembre) Preparatoria 3 - (27 de noviembre)

- (27 de noviembre) Río Guadalupe - (27 de noviembre)

- (27 de noviembre) Victoria - (28 de noviembre)

- (28 de noviembre) Río Santa Coleta - (28 de noviembre)



Dirección Preparatoria 1