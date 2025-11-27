¡En Vivo! Así afectan las marchas CDMX el tráfico hoy 27 de noviembre | Última Hora de Bloqueos
¿Por dónde te vas a ir hoy? Evita bloqueos y mucho tiempo en el tráfico y consulta cuáles serán las marchas que afectarán las calles de la CDMX este jueves.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy jueves 27 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX). La información busca ayudarte a planear tus traslados con anticipación, tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
La lista de movilizaciones es elaborada a partir del informe más reciente emitido por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
EN VIVO
Estas son las marchas agendadas para hoy
8:00 HORAS | Trabajadores de Centros Integrales de Atención a vagabundos
Trabajadores pedirán mejoras laborales y cese al acoso laboral y maltrato de género.
16:30 HORAS | Padres y madres de estudiantes de Ayotzinapa
Realizarán una concentración en Palacio Nacional, en el centro de la CDMX.