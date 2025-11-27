Reportes EN VIVO del Metro CDMX hoy 27 de noviembre de 2025: Avance lento en Líneas 1 y 8
En este minuto a minuto EN VIVO de FIA te detallamos las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas del Metro CDMX.
Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). En esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca, te detallamos los pormenores de lo que pasa hoy en el Metro de la Ciudad de México.
Recuerda que el horario de servicio hoy jueves 27 de noviembre de 2025 es de 5:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¿Retrasos en Línea A?
¿Qué pasa en Línea 1? Usuarios reportan: "Línea #1 que pasa como viene el servicio !? Porque no se viene ahorita brugada para que viva lo que uno como usuario vive diario , la ineptitud de los controladores les vale no avanzan no informan le preguntas a los policías no saben nada .que onda uno va a trabajar".
Línea #1 que pasa como viene el servicio !? Porque no se viene ahorita brugada para que viva lo que uno como usuario vive diario , la ineptitud de los controladores les vale no avanzan no informan le preguntas a los policías no saben nada .que onda uno va a trabajar— Gustavo R (@luis40gusgus) November 27, 2025
Avance lento en Línea 8
¿Qué pasa en Línea 8? Usuarios del Metro CDMX reportan avances lentos entre las estaciones dela Línea 8: "6 minutos en la línea 8? En qué línea viven, 5 minutos parados en Iztacalco".
6 minutos en la línea 8?— Ruben FM (@rbndwnfm) November 27, 2025
En qué línea viven, 5 minutos parados en Iztacalco. 😤
Inicio de operaciones del Metro HOY jueves 27 de noviembre de 2025
El STC Metro informó que las 12 líneas iniciaron su servicio con normalidad, sin reportes mayores en los primeros minutos de operación. Se espera mayor afluencia conforme avanza la hora pico matutina.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 20° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/vXxvsXKyN4— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 27, 2025