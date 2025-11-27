Reportes EN VIVO del Metro CDMX hoy 27 de noviembre de 2025: Avance lento en Líneas 1 y 8

Aquí encontrarás el minuto a minuto de las actualizaciones sobre tiempos de espera, retrasos, cierres, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). En esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca, te detallamos los pormenores de lo que pasa hoy en el Metro de la Ciudad de México.

Recuerda que el horario de servicio hoy jueves 27 de noviembre de 2025 es de 5:00 a 24:00 horas, según el STC. La Línea 1 opera con normalidad: tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.