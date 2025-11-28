Manifestaciones hoy viernes 28 de noviembre: Bloqueos, marchas y alternativas viales

09:00 HORAS | Calle Xocongo

Por arribo de manifestantes a las 09:00 horas en calle Xocongo no. 58, col. Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 HORAS | Avenida México Norte

A las 10:00 horas en Av. México Norte y Constitución, col. Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta, por concentración de manifestantes.

11:00 HORAS | Avenida Constituyentes

Se prevé arribo de manifestantes en Av. Constituyentes no. 947, col. Belén de las Flores, alcaldía Álvaro Obregón, a las 11:00 horas.

13:00 HORAS | Vicente Guerrero

En Combate de Celaya no. 352, col. U.H. Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, por concentración de manifestantes at las 13:00 horas.

14:00 HORAS | Rinconada de Jesús

Considera el arribo de manifestantes a las 14:00 horas en Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 HORAS | Avenida de las Culturas

Por concentración de manifestantes a las 15:00 horas en Av. de las Culturas y Cultura Norte, col. El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.