Manifestaciones hoy viernes 28 de noviembre: Bloqueos, marchas y alternativas viales
Conoce la agenda de movilizaciones y marchas que habrá hoy en la Ciudad de México (CDMX), además de las alternativas viales para este viernes 28 de noviembre.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy viernes 28 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX). Con el propósito de que tomes precauciones y alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de marchas y movilizaciones es con base en la reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCDMX).
Marchas EN VIVO
Peregrinos en Avenida Hidalgo
Durante el día considera afectación vehicular en Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc, por arribo de feligreses a la Iglesia de San Hipólito.
¡Aguas con la coladera en Eje Central!
En Eje Central y Vizcaínas, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, por coladera destapada, personal de Secretaría de Obras y Servicios de la capital
al lugar. Como alternativa vial está Isabel la Católica y Luis Moya.
#PrecauciónVial | En Eje Central y Vizcaínas, col. Centro Histórico, @AlcCuauhtemocMx, por coladera destapada, personal de @SOBSECDMX al lugar. #AlternativaVial Isabel la Católica y Luis Moya. pic.twitter.com/BVk9WMCn0R— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 28, 2025
Programa Hoy No Circula hoy 28 de noviembre
El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México de este viernes 28 d noviembre establece que los automóviles que deberán descansar son aquellos vehículos que tengan las siguientes características:
- Engomado azul
- Placa con terminación 9 y 0
- Holograma 1 y 2
Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/qgQaqsPQc3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 28, 2025
Peregrinos se desplazan
Peregrinos se desplazan sobre José María Pino Suárez a la altura de República de Uruguay, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, rumbo a la basílica. Como alternativa vial está Eje 1 Oriente y Bolívar.
¿Qué marchas se esperan este viernes?
09:00 HORAS | Calle Xocongo
Por arribo de manifestantes a las 09:00 horas en calle Xocongo no. 58, col. Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 HORAS | Avenida México Norte
A las 10:00 horas en Av. México Norte y Constitución, col. Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta, por concentración de manifestantes.
11:00 HORAS | Avenida Constituyentes
Se prevé arribo de manifestantes en Av. Constituyentes no. 947, col. Belén de las Flores, alcaldía Álvaro Obregón, a las 11:00 horas.
13:00 HORAS | Vicente Guerrero
En Combate de Celaya no. 352, col. U.H. Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, por concentración de manifestantes at las 13:00 horas.
14:00 HORAS | Rinconada de Jesús
Considera el arribo de manifestantes a las 14:00 horas en Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
15:00 HORAS | Avenida de las Culturas
Por concentración de manifestantes a las 15:00 horas en Av. de las Culturas y Cultura Norte, col. El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.