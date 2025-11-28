¡Tragedia! Elemento de la Guardia Civil de Cuautitlán habría atacado a su esposa y se quitó la vida

Una tragedia por violencia intrafamiliar sacudió la colonia Loma Bonita en Cuautitlán, Estado de México, este 27 de noviembre de 2025. Un elemento en activo de la Guardia Civil, de 41 años, presuntamente atacó a su esposa de 28 años durante una discusión, para después quitarse la vida dentro del domicilio.

El incidente se registró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo, en la colonia Loma Bonita, zona que colinda con Tultitlán.

De acuerdo con los reportes, el hombre habría sostenido una discusión con su pareja; posteriormente, la agredió utilizando un arma punzocortante.

La víctima resultó gravemente lesionada, presentando heridas múltiples en el rostro, cabeza, brazos, cuello y espalda. Vecinos confirmaron que existían conflictos constantes entre la pareja.

Muerte del elemento de la Guardia Civil de Cuautitlán que atacó a su esposa

Tras el ataque, el oficial se quitó la vida dentro de la vivienda. Policías municipales que acudieron a atender la emergencia encontraron a la mujer con heridas de arma blanca, pero aún con vida y solicitaron apoyo médico.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron el deceso del agresor y trasladaron a la mujer de emergencia a un hospital. Algunos reportes indican que fue llevada a un hospital de Tlalnepantla para recibir inmediata atención médica. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Civil y de la Policía Estatal.

Investigación oficial a cargo de la FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó control de la escena para el desahogo de las diligencias. Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los indicios necesarios para la investigación.

El cuerpo del oficial fue ordenado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales. Será la FGJEM la encargada de determinar las causas exactas del fallecimiento del elemento y precisar cómo se desarrollaron los hechos violentos.

Hasta el momento, las autoridades municipales de Cuautitlán no han emitido un comunicado oficial sobre el presunto suicidio del agente.