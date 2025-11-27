Autoridades de la Ciudad de México detectaron una banda de presuntas estafadoras que estaban detrás de una red de fraudes mediante la venta de lugares trabajo dentro de la Secretaría de Salud de la CDMX.

Luego de la desarticulación de este grupo de estafadoras, estos fueron ingresados a la cárcel al ser investigadas por el delito de fraude relacionado con la venta de plazas laborales falsas.

Mujeres estafaban con venta de plazas en la Secretaría de Salud de la CDMX

La investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX permitió identificar un esquema fraudulento de falsa oferta laboral en el sector salud del gobierno capitalino.

Las presuntas implicadas son Sarita “N”, Bárbara “N”, Skandra “N”, Patricia “N”, así como un homnre llamado Sergio “N”.

Los cinco están acusados de fraude equiparado y asociación delictuosa, por lo que permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

Venta de plazas falsas en CDMX: así operaban mujeres para robar a víctimas

Las denuncias señalan que, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, las víctimas recibieron llamadas de personas que se ostentaban como servidoras públicas que les ofrecían puestos de contratación inmediata a cambio de pagos que presentaban como cuotas sindicales o trámites administrativos.

Los trabajos de investigación permitieron establecer que los probables responsables solicitaban que los depósitos se realizaran a cuentas específicas o que las víctimas habilitaran retiros sin tarjeta.

Luego de cobrar el dinero, las estafadoras transferían el dinero a otras cuentas con la intención de ocultar su rastro y dificultar la identificación de la ruta financiera.

Procesan a mujeres por fraude con faltas ofertas de trabajo en CDMX

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a las cinco personas señaladas el pasado 19 de noviembre.

En la audiencia inicial, celebrada el 24 de noviembre, el juez de Control determinó su vinculación a proceso, ordenó prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

