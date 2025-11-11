¿Quién fue José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán, quien murió a los 63 años?

La Cámara de Diputados confirmó que murió José Bricio López Rabadán, hermano de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán. La noticia generó una ola de mensajes de solidaridad por parte de legisladores y representantes de distintas fuerzas políticas.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Cámara expresó su respaldo a la legisladora panista:

“La Cámara de Diputados acompaña con respeto y solidaridad a la diputada @kenialopezr, Presidenta de la Mesa Directiva, por el sensible fallecimiento de su hermano. Deseamos fortaleza y consuelo a su familia”.

Condolencias desde todos los frentes políticos por muerte del hermano de Kenia López Rabadán

El Partido Acción Nacional (PAN) fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el partido envió un mensaje de apoyo:

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos”.A las muestras de afecto se sumaron figuras de otras bancadas, como Ricardo Monreal, coordinador de Morena, y Rubén Moreira, del PRI, quienes también expresaron su pésame.

De acuerdo con el diputado Marcelo Torres Cofiño, el sepelio se realizará a las 18:00 horas en la avenida San Fernando No. 517, en la colonia Rómulo Sánchez Mireles.

Un homenaje a mi hermano



Anoche ha partido a la casa del Padre mi hermano José Bricio y sirvan estas líneas para agradecerle. Él fue mi inspiración para dedicarme al servicio público. Era Economista, un gran estudiante. Ingresó a trabajar al gobierno federal en el siglo pasado,… pic.twitter.com/Jm1B51E80i — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 10, 2025

¿Quién era José Bricio López Rabadán?

José Bricio López Rabadán, nacido el 21 de julio de 1962, tenía 63 años y una carrera consolidada dentro del sector público. Era licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ocupó diversos cargos en instituciones federales.

Entre ellos destacan su paso como director general adjunto de Evolución Patrimonial en la Secretaría de la Función Pública, gerente de Auditoría Administrativa en el Infonacot, y director de Evaluación Parlamentaria en el Senado de la República, puesto que desempeñó desde 2019.

Las acusaciones de nepotismo que enfrentó Kenia López Rabadán

En años recientes, su nombre fue mencionado en medio de una polémica luego de que la senadora Andrea Chávez acusara a Kenia López Rabadán de presunto nepotismo. La legisladora respondió asegurando que su hermano tenía una larga trayectoria en el servicio público y que siempre había vivido en “la justa medianía”.

Hoy, pese a las diferencias políticas, el Congreso mexicano se unió en un mismo mensaje: solidaridad y respeto ante la pérdida de quien dedicó tres décadas al servicio público.