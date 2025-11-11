¿Ya te vacunaste? Esto es lo que debes saber del Mega Centro de Vacunación en la UNAM

Con una gran abundancia de personas que generó largas filas desde antes de las 9:00 horas, inició operaciones el Mega Centro de Vacunación UNAM 2025, una iniciativa para la prevención de enfermedades respiratorias y reemergentes en la temporada invernal.

El centro, instalado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, se puso en marcha entre la UNAM y el sector salud (Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE), con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización.

La respuesta de la población fue inmediata, demostrando la alta demanda por protegerse ante el inicio de la temporada de frío y el Frente Frío Número 13.

Este lunes, la Secretaría de Salud y la @UNAM_MX, en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México @SSaludCdMx y las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud, pusieron en marcha el Mega Centro de Vacunación ubicado en el estacionamiento 3 del… pic.twitter.com/1vWX7A0nST — SALUD México (@SSalud_mx) November 10, 2025

Cuatro vacunas de distintas enfermedades disponibles

La característica distintiva de este Mega Centro es la variedad de vacunas a aplicar de manera gratuita y a toda la población, no solo a la comunidad universitaria.



COVID-19: Para la población general, con énfasis en grupos de riesgo Influenza : Recomendada anualmente para toda la población a partir de los seis meses de edad. Neumococo: Dirigida a niñas y niños menores de cinco años, y adultos mayores de 60 años con o sin enfermedades crónicas SRP (Triple Viral): Para sarampión rubeola y parotiditis, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y adultos de hasta 49 años que no tengan esquema completo.

A partir de hoy, y hasta el 14 de noviembre, te espera en el Estadio Olímpico Universitario el Mega Centro de Vacunación UNAM 💉, abierto a toda la población. Se aplicarán vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión: de 9:00 a 15:00 h 👇. pic.twitter.com/Nc6aRobuOQ — UNAM (@UNAM_MX) November 10, 2025

Horario de atención

Las autoridades de la UNAM informaron que el centro tiene una meta ambiciosa de aplicación de dosis durante los días que permanecerá activo, buscando reforzar la inmunidad colectiva en la Ciudad de México y zonas aledañas.



Ubicación: Estadio Olímpico Universitario, Estacionamiento 3 - Acceso G.

Estadio Olímpico Universitario, Estacionamiento 3 - Acceso G. Horario de Operación: De 9:00 a 15:00 horas (Se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda).

De (Se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda). Fechas: Se espera que este centro opere del 10 al 14 de noviembre.

#BoletínUNAM Copiosa afluencia en el primer día de atención en el Mega Centro de Vacunación de la UNAM > https://t.co/54X6BcYTjw pic.twitter.com/SJKoHaytQD — UNAM (@UNAM_MX) November 10, 2025

Recomendaciones generales para acudir al centro de vacunación