¡Atención conductores! Estos autos no circulan este lunes 10 de noviembre

Este lunes, los automovilistas de la Ciudad de México y del Estado de México deberán tomar en cuenta las restricciones del programa Hoy No Circula, que busca reducir los niveles de contaminación y mejorar la movilidad en la zona metropolitana.

Las autoridades ambientales recordaron que el incumplimiento de esta medida puede derivar en multas económicas, por lo que exhortaron a los conductores a revisar con anticipación el calendario oficial.

¿Qué autos no pueden circular este lunes 10 de noviembre?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este lunes 10 de noviembre no podrán circular los vehículos con engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, y holograma 1 o 2.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas, tanto en las 16 alcaldías de la capital como en los municipios conurbados del Estado de México que participan en el programa.

Por el contrario, los autos que cuentan con holograma “0” o “00” están exentos de esta limitación, al igual que los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos de bajas emisiones, que son considerados más amigables con el medio ambiente.

Sin embargo, la Sedema recordó que en caso de declararse Doble Hoy No Circula, por altos niveles de contaminación, estas excepciones podrían modificarse temporalmente.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Multas y recomendaciones para evitar sanciones por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el calendario puede resultar costoso. Las sanciones por circular cuando no corresponde oscilan entre 2,262 y 3,394 pesos, equivalentes a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para evitar estas multas, las autoridades recomiendan planificar los traslados con tiempo, utilizar transporte público o compartir automóvil con otras personas.

Asimismo, debido a las lluvias recientes y trabajos de desazolve, podrían presentarse congestionamientos viales en distintos puntos de la capital, por lo que se sugiere salir con anticipación y atender las indicaciones de tránsito.

Calendario semanal del Hoy No Circula

El programa establece restricciones rotativas según el color del engomado y el número de placa:



Lunes: Engomado amarillo, placas 5 y 6

Martes: Engomado rosa, placas 7 y 8

Miércoles: Engomado rojo, placas 3 y 4

Jueves: Engomado verde, placas 1 y 2

Viernes: Engomado azul, placas 9 y 0

Primer y tercer sábado: Autos con terminación impar (holograma 1)

Cumplir con el Hoy No Circula no solo ayuda a evitar sanciones, sino que representa una acción concreta para mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico en la zona metropolitana.