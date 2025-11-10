Conferencia del Mundial 2026: Esto es lo más relevante que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum
Entérate de lo más relevante del Mundial 2026 que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa de este lunes en Los Pinos.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia del Mundial 2026 donde dio a conocer todos los detalles sobre este evento que tendrá lugar en tres ciudades del país, una de ellas, la capital.
Mañanera EN VIVO:
¿Cuándo es el sorteo de grupos del Mundial 2026?
El sorteo de los grupos para el Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.
¿Hubo dudas de que la inauguración del Mundial se realizara en México?
Ante la pregunta de si hubo dudas de que se realizara la inauguración del Mundial 2026, se destacó que se tomó esta decisión porque México tiene la mayor historia del fútbol con ahora tres mundiales: El de 1979, el de 1986 y ahora este.
Tres mundiales y tres inauguraciones en un mismo estadio
Jürgen Mainka, director ejecutivo de FIFA México, destacó que México será el primer país en la historia con tres mundiales y tres inauguraciones mundialistas en el mismo estadio.
Sheinbaum regalará boleto para la Inauguración 2026
La presidenta Sheinbaum dio a conocer que hará un concurso para dar su boleto para la Inauguración del Mundial 2026 a una joven que no tenga la oportunidad de ir.
Se realizarán eventos públicos y gratuitos
Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la organización del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, anunció que en coordinación con estados, municipios y el sector privado, se organizará el FIFA FEST 2026: eventos públicos y gratuitos donde se transmitirán partidos y se realizarán actividades.
¿Cuántas personas se esperan para el Mundial 2026?
En la conferencia se destacó que México se prepara para recibir más de 5.5 millones de visitantes en la Copa Mundial 2026. Coordinarán esfuerzos en aeropuertos, carreteras, seguridad y procesos migratorios para garantizar un evento seguro.
México tendrá tres sedes para el Mundial 2026
Rosa Icela Rodríguez informó que México mostrará al mundo su historia, cultura y hospitalidad. Destacó que el Estadio Azteca albergará el partido inaugural y que habrá tres sedes: CDMX, Monterrey y Guadalajara.
¿A qué hora comienza la conferencia del Mundial 2026?
La conferencia tendrá lugar este lunes 10 de noviembre en Los Pinos donde la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la jefa de Gobierno de la capital darán todos los detalles sobre el Mundial 2026.