¿Quién puso el nombre de México y cuál es su significado?

Presente en cada rincón del país, el nombre de México se ha consolidado como la referencia única ante el mundo para referirse a la nación tricolor; sin embargo, a lo largo de los años su nombre oficial ha tenido variaciones y en ninguno viene escrito el nombre de México como tal, por lo que a continuación te platicamos un poco sobre su significado y cómo el país fue bautizado bajo el adjetivo “mexicano”.

América Mexicana, Imperio Mejicano, Nación Mejicana, República Mexicana y Estados Unidos Mexicanos han sido los nombres oficiales de México tras su época como Nueva España, por lo que es esencial conocer que este nombre tiene su origen en la cultura mexica, gracias a la combinación de los siguientes vocablos náhuatl: “metzi”, que significa “luna"; “xictli”, que quiere decir “ombligo o centro”, y “co”, sufijo para “lugar”.

En conjunto, el significado de México es “lugar en el ombligo de la Luna”, nombre con el que los mexicas, también conocidos como aztecas, llamaron a la ciudad capital junto a Tenochtitlán, justo donde hoy yace la Catedral Metropolitana.

INHERM El nombre de México - Tenochtitlán fue la capital de los mexicas y adoptada como capital de la Nueva España

Fue hasta la Conquista Española en 1521 cuando cayó el imperio mexica y se estableció la Nueva España; sin embargo, Hernán Cortés decidió establecer la capital en el mismo sitio que México-Tenochtitlán y mantener parte del nombre, pero ahora adaptado como ciudad de México.

Los nombres de México con el paso de los años:

Esta perduró con el pasar de los años hasta la Guerra de Independencia en 1810, cuando el nombre de todo el país adoptó el de la capital. Su primera oficialización se dio con “Los sentimientos de la nación”, escrito por José María Morelos y Pavón, donde bautizó el territorio como América Mexicana.

Más tarde, en 1821, Agustín de Iturbide modificó el nombre al Imperio Mexicano, en un infructífero intento por convertir a México en un imperio, pues duró apenas tres años hasta la creación de la primera constitución formal.

¿Cómo imaginaban la gran #Tenochtitlan en Europa?



El mapa más antiguo que existe de la ciudad capital de los mexicas, se parece mucho a las imágenes medievales de Venecia o Bremen.



La #UNAM acaba de recibir una copia exacta de este valioso documento, que cumple 497 años: pic.twitter.com/irhCT1d9AL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2021

Fue la Constitución de 1824 , cuando se estableció el nombre de Nación Mexicana, vigente hasta 1857, cuando se modificó a República Mejicana. Finalmente la Constitución Política de 1917 fue la que nombró al país, de manera oficial, como Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el día de hoy.

De esta manera el nombre de México fue adjetivado para señalar al territorio, ya sea como República, Nación, Imperio o Estados Unidos, pero con su origen establecido por vocables del náhuatl y utilizados por la civilización mexica, cultura que portó ese mismo nombre.

El día que Felipe Calderón quiso cambiar el nombre de Estados Unidos Mexicanos

En el 2012, una semana antes de concluir su sexenio, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó al Senado de la República una propuesta para cambiar el nombre de Estados Unidos Mexicanos y colocar, por primera vez en la historia, a México como nombre oficial.

El ex mandatario quiso modificar el nombre debido a que “fue producto de una circunstancia que no existe más” con Estados Unidos, que “nadie ocupa” y que “México no necesita un nombre que emule a otro país"; sin embargo, la iniciativa nunca fue aprobada y desde entonces no han existido más intentos.