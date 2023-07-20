¿Y México? Este es el ranking de los pasaportes más poderosos en 2023

¡Tenemos el documento más poderoso del mundo! Eso, entre otras cosas, puede presumir Singapur que obtuvo el primer lugar en el ranking de los pasaportes más poderosos del 2023, es decir aquellos países a los que se les permite viajar a todo el mundo sin necesidad de una visa. ¿Quieres saber cómo le fue a México?

Henley & Partners, la compañía inglesa que realiza el índice mundial de pasaportes, reveló esta semana que Japón perdió el trono que ostentó por cinco años. En ese periodo, los nipones tenían "acceso directo" a 192 países, cifra que se redujo hasta los 189, mientras que los singapurenses llegaron a 193 destinos.

El ranking de los pasaportes más poderosos en 2023 es único en su tipo y clasifica a todas las regiones del mundo al utilizar cifras de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Estos países tienen los pasaportes más fuertes del mundo

Los países que se ubican en el top 10 de los pasaportes más poderosos del mundo, según Henley & Partners, quedó de la siguiente manera:



Singapur: 192 países.

Alemania, Italia y España: 190 países.

Austria, Finlandia, Francia, Japón, Luxemburgo, Corea del Sur y Suecia: 189 países.

Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido: 188 países.

Bélgica, República Checa, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suiza: 187 países.

Australia, Hungría y Polonia: 186 países.

Canadá y Grecia: 185 países.

Lituania y Estados Unidos: 184 países.

Letonia, Eslovaquia y Eslovenia: 183 países.

Estonia e Islandia: 182 países.

Reino Unido y Estados Unidos, siguen a la baja

Henley & Partners recordó que el Reino Unido y Estados Unidos ocuparon conjuntamente el primer lugar del ranking de los pasaportes más poderosos hace casi 10 años, pero desde entonces han mantenido una trayectoria en declive que ha sido influenciada por el Brexit en el primero de los casos y los conflictos diplomáticos en el segundo.

Actualmente, Estados Unidos se ubica en el lugar número ocho con pase directo a 184 países, mientras que el Reino Unido está situado en el cuarto puesto, con 188 países sin necesidad de visa.

There are more countries than ever before in the Top 10 ranking of the Henley Passport Index as the battle for first place becomes increasingly competitive.



Explore the full ranking here: https://t.co/OVKIQXvypO

#HenleyPassportIndex #HPI2023 #GMR2023 #investmentmigration pic.twitter.com/DGKZU6ukLl — Henley & Partners (@HenleyPartners) July 18, 2023

Y a México, ¿cómo le fue?

En la región de Latinoamérica, Chile repitió como el país con el pasaporte más poderoso, ubicándose en el puesto 15, con 174 países, mientras que México quedó en el 22 del ranking mundial, con acceso a 158 países. El listado del top 10 quedó de esta manera:

