¡Se acerca la fecha! ¿Cuándo es el último día para el reemplacamiento Edomex 2025 con descuento

¡Atención, automovilista mexiquense! El calendario avanza y la fecha límite se acerca peligrosamente. Si tu vehículo porta placas expedidas en 2020 o antes, estás en la recta final para evitar multas y el temido corralón. El último día para el reemplacamiento Edomex 2025 no es solo una fecha en el calendario, es tu oportunidad definitiva para aprovechar la condonación de tenencias y recargos.

¿Hasta cuándo está el descuento en el reemplacamiento Edomex 2025?

El último día para realizar el trámite de reemplacamiento en el Estado de México y aprovechar los beneficios fiscales es el domingo 31 de agosto de 2025. Después de esta fecha, los propietarios de vehículos que no hayan actualizado sus placas se enfrentarán a sanciones económicas y administrativas. El programa está dirigido a dos grupos principales de automovilistas:



Vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en el año 2020 .

. Vehículos con placas de 2019 y anteriores que no hayan realizado la renovación correspondiente.

Recuerda que la vigencia de las placas en el Estado de México es de cinco años, por lo que la actualización es un requisito indispensable para circular de manera regular.

Programa de Reemplacamiento 2025 @delfinagomeza@Edomex #Reemplacamiento2025 | pagas a tiempo, ¡pagas menos! Plazo hasta el 31 de agosto. Ingresa a: https://t.co/PLp9C0j76i, ingresa tus datos, realiza el pago y agenda una cita o solicita el envío a domicilio. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/g3eiRHnftu — Unidad de Asuntos Internos - Edomex. (@UAI_EDOMEX) August 25, 2025

¿Cuánto cuesta el canje de placas en el Estado de México?

El costo del canje de placas en el Estado de México para 2025 varía según el tipo de vehículo. Las tarifas oficiales son las siguientes:



Automóviles particulares: $1,075 pesos.

Vehículos de carga: $2,118 pesos.

Motocicletas: $800 pesos.

Es importante recordar que estos precios corresponden al trámite base. Si no entregas las placas anteriores o solicitas el envío a domicilio, pueden aplicarse costos adicionales. Aprovechar el programa antes del 31 de agosto de 2025 te puede dar acceso a la condonación de adeudos de tenencia y refrendo, lo que representa un ahorro significativo.

¿A quiénes les toca el cambio de placas en el Edomex?

El Programa de Reemplacamiento 2025 en el Estado de México está dirigido a los propietarios de vehículos cuyas placas perdieron su vigencia de 5 años. Específicamente, deben realizar el trámite:



Vehículos de servicio particular con placas de circulación expedidas en el año 2020.

Vehículos con placas del año 2019 o anteriores que no hayan realizado la renovación en los programas pasados.

Para confirmar si debes renovar tus placas, puedes consultar su vigencia directamente en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex con solo ingresar tu número de placa