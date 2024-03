¿Primero naranjas y ahora chetos? Regalan botana con imagen de Sandra Cuevas para su campaña

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, ha dado nuevamente de qué hablar, pues en medio de su campaña por un escaño en la Cámara de Senadores de la mano de Movimiento Ciudadano (MC), usuarios en redes sociales aseguraron que el equipo de la ahora emecista regaló chetos con su imagen para promocionar su voto a favor.

Esto generó burlas y risas entre los internautas que hicieron diversos comentarios sobre esta medida de promoción de un candidato a la Cámara Alta. “No puedo con los chetos de Sandra Cuevas”, “Gracias por los cheetos macizos, Sandra Cuevas”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Las imágenes se volvieron virales durante la tarde-noche del pasado martes 26 de marzo; sin embargo, la emecista no se ha adjudicado esta estrategia de campaña.

Oie @SandraCuevas_ ponle una bolsita de salsa Valentina negra a tus chetos genéricos y tienes mi voto. pic.twitter.com/qmY6j24lU5 — ☁️ Anakin ☁️ (@mafariafanafa) March 27, 2024

Sandra Cuevas regala naranjas al inicio de su campaña

El regalo de los chetos a las personas no ha sido el único, pues al inicio de su campaña, Cuevas Nieves se subió al transporte público para regalar naranjas, emblema del partido Movimiento Ciudadano. ¿Su razón? Ella decidió no contaminar con lonas y pendones, por lo que prefirió regalar algo que la gente pudiera disfrutar: “Mejor disfruten una naranja, tengan alegría, no contaminamos y cuidamos tu salud”.

¡En lugar de basura electoral, mejor una naranja! 🍊¡Este 2 de Junio, #SandraCuevasSenadora tendrá la victoria con @MovCiudadanoMX! pic.twitter.com/Cc47H0fOLh — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) March 6, 2024

En el capítulo II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 209, se menciona que “toda la propaganda electoral impresa deberá de ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña”.

Sandra Cuevas promete rescatar espacios públicos de la CDMX

Una de las propuestas de Sandra Cuevas para obtener el lugar de senadora, es rescatar los espacios públicos: “Como lo hice en la alcaldía Cuauhtémoc, dando ejemplos, el Jardín Ramón López Velarde, con más de 75,000 m² remodelados, y el Parque La Ballenita, con lleno total cada fin de semana”.