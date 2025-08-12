Noroña pone la paridad en segundo plano y “coquetea” con otro año en el Senado

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección para mantenerse un año más al frente de la Mesa Directiva, mismo cargo que asumió el pasado 1 de septiembre de 2024.

Ante una pregunta directa sobre si pretende repetir en el puesto, el legislador respondió con un toque de humor: “esa pregunta ni se pregunta”.

Fernández Noroña pide priorizar capacidades sobre género en elección del Senado

Fernández Noroña comentó que, aunque sabe que en Morena existe un debate interno sobre la alternancia de género para la presidencia del Senado, considera que la decisión final debe basarse en el perfil que más convenga al actual escenario político, más allá de criterios como género, orientación sexual o creencias personales.

Senado definirá presidencia a finales de agosto, afirma legislador

En este sentido, afirmó que aún no está definido si dejará o no la presidencia, pues la competencia por el cargo ya se ha intensificado y “se están apuntando tantos que ya me están dando ganas de apuntarme”.

El senador subrayó que su grupo parlamentario debe realizar “una valoración muy seria” para determinar quién encabezará el máximo órgano de gobierno del Senado en el próximo periodo.

“Lo veremos la última semana de agosto”, adelantó, y resaltó que le parece muy positivo que tanto compañeras como compañeros muestren interés en la posición.

Crisis humanitaria en Palestina: Respaldan a Sheinbaum

En otro tema, Fernández Noroña celebró el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a su iniciativa de rescatar a niños y niñas palestinos huérfanos a causa del conflicto con Israel. En conferencia de prensa, mostró un video de una menor palestina que pedía apoyo ante la escasez de alimentos.

Reconoció que México ha recibido críticas por no romper relaciones diplomáticas con Israel, pero defendió la postura.

“Si eso hubiéramos hecho, esta operación sería mucho más difícil. Lo que nosotros queremos no es quedar bien con nuestra conciencia sino realmente ayudar en una situación dramática”.

-¿A usted le gustaría repetir?

_Esa pregunta ni se pregunta...



(¿Pues cómo no? con el milloncito de pesos que ejerce en presupuesto al mes el presidente del Senado) pic.twitter.com/Cgym3t52Fy — Angel Gallegos (@gallegoso) August 11, 2025

Calificó de “perversidad” los ataques del gobierno de Benjamín Netanyahu contra territorio palestino, que han derivado en la muerte de periodistas y corresponsales.

El senador informó que fue invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados y la Embajada del Estado de Palestina para visitar el territorio “tan pronto como le sea conveniente”. Detalló que el viaje incluiría reuniones con altos funcionarios, representantes del Consejo Legislativo Palestino y del Consejo Nacional Palestino, además de recorridos por campos de refugiados y comunidades marginadas.