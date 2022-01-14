Renata Voracova, tenista retenida como Djokovic con un final diferente

La tenista checa Renata Voracova se convirtió en la segunda participante en el Abierto de Australia en ser detenida, por no cumplir con el esquema de vacunación contra Covid-19, sin embargo, su caso se vio opacado por el de Novak Djokovic.

Renata Voracova fue detenida por las autoridades de Australia el 6 de enero, un día después de Novak Djokovic y pasó la detención en el mismo hotel que él, pero por ella no hubo protestas.

La tenista checa aseguró que entró a Australia porque obtuvo una exención ya que se recuperó del Covid-19 en diciembre y aclaró que no está en contra de las vacunas, pero no tuvo tiempo de inocularse en la última temporada.

La tenista relató que las autoridades australianas la interrogaron durante seis horas sobre su visa y que luego "realmente no sabía" qué se suponía que debía hacer o si era posible impugnar la decisión. La especialista en dobles solo esperó patra poder salir del país luego de decidir no apelar la decisión del gobiero local.

|Reuters

El pasado 10 de enero, Renata Voracova salió de Australia con destino a su país de origen, pero aseguró que pedirá una compensación económica a la Federación Australiana, por los gastos que supuso su viaje al Abierto de Tenis, en el que no se le permitió jugar.

Renata Voracova sale de Australia y Djokovic se queda

Mientras Renata Voracova salió de Australia tras la anulación de su visado, el tenista serbio ganó el juicio de deportación que le permitió quedarse en el país para jugar el Abierto de tenis.

Cabe recordar, que decenas de personas antivacunas se reunieron afuera del Park Hotel, en Australia, donde se encontraban detenidos ambos tenista, para presionar a las autoridades sobre el destino del serbio.

Renata Voracova dijo que podría haber solicitado una nueva visa, lo que pudo tomar una semana mientras estaba en cuarentena, no obstante, optó por no hacerlo y retirarse de Australia el pasado 10 de enero.

Voracova está clasificada en el puesto 82 en dobles, hizo su debut en singles de Grand Slam en 2002. Su carrera en dobles incluye 11 títulos y llegó a las semifinales de Wimbledon en 2017.

