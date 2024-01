Luis Cházaro renuncia como coordinador de diputados del PRD y va como independiente; acusa traición

Luis Espinosa Cházaro renunció como coordinador de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD); además, anunció que iría como indpendiente. Dejó en claro que no abandonaría la coalición formada por el PRD, PAN y el PRI, además negó que se debiera a que no le dieron una candidatura plurinominal al Senado de la República.

Luis Cházaro renuncia como coordinador de los diputados del PRD

Desde hace unos días existía un rumor de que Luis Cházaro renunciaría al partido del Sol Azteca para sumarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto, después de 17 años de militancia en el PRD. El principal motivo, sería la falta de postulación a más cargos de elección del Sol Azteca, llevando a tener un quiebre con el dirigente nacional, Jesús Zambrano.

Sin embargo, Cházaro dejó en claro que no dejaría la coalición, además de que seguirá como diputado independiente, pero no sin antes de acusar al Sol Azteca de traición.

Fue el pasado 24 de enero cuando Miguel Ángel Mancera y Luis Espinosa Cházaro, advirtieron a la dirigencia nacional del Sol Azteca sobre el riesgo de no alcanzar el mínimo de votos necesarios para mantener el registro como partido político nacional por no ser competitivos en la elección presidencial.

“Yo no estoy hablando de rompimiento. Yo estoy diciendo lo que dije en su momento, cuando no hubo un proceso (de selección de candidatura) en la ciudad de México, los perredistas y su dirigencia deberían ver por el bien del PRD dentro de la coalición. No estoy hablando de otra cosa. Como el PAN ve por llevar el mayor número de candidaturas y el PRI hace lo propio. El PRI lleva 19 candidatos al Senado, producto de esta negociación, y el PRD lleva dos. Entonces, sin candidatos, será difícil que el PRD pueda mantener el registro. Y eso es lo que la dirigencia le hacemos un llamado respetuoso para que vea de dónde obtendrá los votos el PRD”, dijo Luis Espinosa.