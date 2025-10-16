La desaparición de la madre buscadora, María de los Ángeles Valenzuela, en Mazatlán, Sinaloa, comienza a esclarecerse. A días de haber sido privada de la libertad por hombres armados en la colonia Salvador Allende, nuevas revelaciones detallan cómo ocurrieron los momentos previos a su captura y el modo en que los agresores actuaron.

Delincuentes armados tenían en la mira a madre buscadora en Sinaloa

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Laura Valdez, fundadora del colectivo, narró cómo es que los criminales armados la tenían en la mira y cómo ejecutaron el plan para ‘levantarla’.

“La mamá de María narra que testigos comentaron que nuestra compañera había salido de su domicilio hacia la tienda. Al salir de la tienda ya estaba esperándola un carro, un carro blanco, del cual se bajaron varias personas armadas y la subieron en contra de su voluntad.

“Comentan los testigos que gritaron, que pidieron auxilio por la compañera, pero pues desgraciadamente nadie pudo hacer nada”, expresó Laura Valdez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRIMINALES DESAPARECEN A MADRE BUSCADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES EN MAZATLÁN, SINALOA

🚨 María de los Ángeles Valenzuela, integrante del colectivo Corazones Unidos, fue secuestrada por hombres armados en Mazatlán, #Sinaloa.



Buscaba a sus familiares desaparecidos sin protección oficial. Su familia y el colectivo exigen su búsqueda inmediata.

📣 Laura Ivonne… pic.twitter.com/Gpd5uReeQF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2025

Colectivos de búsqueda, sin seguridad tras trabajos de campo

Laura Valdez informó que durante cualquier alerta de búsqueda siempre llevan seguridad como elemento del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Marina, policías estatales, policía de Fiscalía y personal de la Comisión Estatal de búsqueda; sin embargo, fuera de los horarios del trabajo de campo, se encuentran solas.

“Pues desgraciadamente, pues salimos con la bendición de Dios, pidiéndole a Dios que al salir de casa nos deje regresar con bien. Siempre en casa tenemos familia que nos espera, siempre ahí va a haber ese miedo de saber si un día nos llega a pasar algo, pero tampoco queremos dejar de buscar a nuestros desaparecidos.

“Nuestro propósito es seguir buscando a nuestra compañera y pedirle a las personas que se la llevaron, pues que nos la regrese con bien. Nuestra compañera es una persona muy tranquila, que tiene facilidad de hacer amistad con cualquier persona. Nuestro lema es viva se la llevaron, viva la queremos”, expresó.