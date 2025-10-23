“No necesita ir tan lejos”: Ceci Flores invita a Fernández Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa

La madre buscadora Ceci Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, volvió a sacudir las redes sociales con un mensaje directo y cargado de ironía hacia el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien viajará a Palestina en una misión humanitaria supuestamente financiada por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Ceci escribió:

“Ya me enteré que se nos va a Palestina, Noroña. Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25. Yo le pago el camión, le doy refugio y alimentos. No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar; en México nos faltan manos y voluntad para terminar con esa masacre que nos está quitando a nuestros hijos. ¿Acepta?”.

El mensaje rápidamente se viralizó y provocó una oleada de reacciones entre usuarios, activistas y políticos, quienes aplaudieron la forma en que la madre buscadora conectó la tragedia de Palestina con la violencia que azota a México.

Ya me enteré que se nos va a Palestina @fernandeznorona



Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25, yo le pago el camión, le doy refugio y alimentos. No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar, en México nos faltan… pic.twitter.com/eHuxu5r7r2 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 23, 2025

El contexto: el viaje de Noroña a Palestina desata polémica

El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que viajará a Palestina en un vuelo financiado por Emiratos Árabes Unidos, con el argumento de mostrar solidaridad ante la crisis humanitaria en Medio Oriente.

Sin embargo, la oposición lo acusó de violar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al aceptar un beneficio extranjero sin autorización oficial.

Previo a la sesión de este miércoles, Noroña desestimó las críticas y aseguró que su visita “no es personal ni vacacional”.

“Dime qué dice ahí que está prohibido aceptar invitaciones. No voy de vacaciones, voy en solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado”, afirmó ante los medios.

Pese a su explicación, las redes sociales se llenaron de críticas que lo llamaron a “voltear primero a ver las masacres en México”, en referencia a los miles de desaparecidos en el país.

El senador de @PartidoMorenaMx, Gerardo Fernández Noroña rechazó las acusaciones de que su viaje a #Palestina viole la Constitución, la Ley de Responsabilidades Administrativas y de paso se dijo despreocupado de que alguno de sus compañeros senadores presente una denuncia.… pic.twitter.com/cyBG34aYUh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

La invitación de Ceci: búsqueda en Sinaloa por su hijo

La invitación de Ceci Flores no es simbólica: el próximo 25 de octubre, la madre buscadora encabezará una jornada de búsqueda en Los Mochis, Sinaloa, donde desapareció su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores el 30 de octubre de 2015.

La búsqueda será del 25 al 31 de octubre, con punto de reunión en la primera gasolinera de Juan José Ríos a las 8:00 a.m., detalló en redes. La activista ofreció pagar el transporte, comida y refugio a Fernández Noroña, subrayando que “en México también hay una masacre que necesita manos solidarias”.

Ceci Flores, una madre buscadora que no se apaga

Desde hace casi una década, Ceci Flores ha dedicado su vida a buscar a sus hijos y a miles de desaparecidos en todo el país. Con frecuencia, usa sus redes para llamar la atención de autoridades y figuras públicas, exigiendo empatía y acción real ante la crisis de desapariciones.

Su mensaje a Noroña no solo fue un reto político, sino también una invitación a mirar hacia el dolor que vive México todos los días.

