Revienta el acuario más grande del mundo ubicado en Berlín

Durante la madrugada de este viernes 16 de diciembre, se reventó el acuario más grande del mundo que estaba ubicado en el vestíbulo de un hotel en Berlín, Alemania. El incidente dejó dos personas con heridas leves debido a los vidrios, quienes fueron trasladadas a un hospital.

"Detectamos a varias personas, dos han resultado heridas leves y han sido trasladadas al hospital", dijo Adrian Wentzel, portavoz de los bomberos de Berlín.

El acuario era cilíndrico, medía 14 metros de altura, tenía mil 500 peces exóticos y un millón de litros de agua. Se ubicaba dentro de un hotel del complejo DomAquaree que también alberga un museo, tiendas y restaurantes.

En redes sociales circularon videos de algunas personas que se encontraban en el lugar al momento que el acuario se reventó, en las imágenes se pudieron ver los destrozos que el acuario ocasionó en el hotel de Berlín.

Acuario revetado provoca caos en hotel de Berlín

Alrededor de 100 elementos de los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación. Los socorristas tuvieron que cerrar una carretera principal de Berlín junto al complejo debido al gran volumen de agua que desbordaba el hotel.

Por el momento se desconoce por qué se reventó el acuario, ni qué pasará con todos los peces que vivían ahí.

"Acabamos de revisar el edificio, la planta baja e

stá llena de escombros, no es accesible a pie, por lo que ahora usamos perros de rescate. Aparte de eso, no tenemos más heridos. Les pedimos a las 350 personas restantes en el hotel que empaquen sus pertenencias y se retiren”, dijo Wentzel. El camino, así como las aceras fuera del complejo estaban llenos de escombros.

Se enviaron autobuses al complejo para brindar refugio a los huéspedes del hotel que salían del edificio, dijo la policía en Twitter, ya que las temperaturas exteriores en Berlín rondaban los -7 grados Celsius.