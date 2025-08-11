Tiroteo en Texas deja tres muertos y varios heridos en estacionamiento

Un tiroteo en Texas registrado la tarde de este lunes en el estacionamiento de una tienda Target, ubicada en Research Boulevard, Austin, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y varias más heridas, entre ellas un menor de edad, según informaron autoridades y medios locales.

El tirador robó un auto en el estacionamiento

De acuerdo con los reportes, entre tres y cinco personas recibieron impactos de bala durante el incidente, lo que generó una rápida movilización de unidades de la policía y servicios de emergencia en la zona.

Por su parte, la jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, detalló que el presunto agresor robó un vehículo en el mismo estacionamiento donde se produjo el ataque y emprendió la huida. Sin embargo, fue localizado y detenido minutos después, evitando un posible riesgo mayor para la comunidad.

¿Qué se sabe del atacante en Texas?

Las autoridades describieron al detenido como un hombre blanco, vestido con shorts color caqui y una camisa floreada. Por el momento, no se han revelado su identidad ni los motivos que pudieron haber provocado el tiroteo.

Cabe señalar que este hecho ha generado gran conmoción en la ciudad, que en los últimos años ha experimentado un aumento en incidentes armados de alto perfil.

Escena del crimen y medidas de seguridad en Texas

La Policía informó a través de su cuenta oficial que el estacionamiento de la tienda permanece acordonado y que ningún vehículo podrá ser retirado hasta que concluya la investigación inicial.

Asimismo, en un comunicado difundido en redes sociales, la policía señaló: “Debido a la actividad en la escena del crimen en Target, ubicado en Research Boulevard, no se podrán entregar los vehículos del estacionamiento hasta que finalice la investigación inicial. Por favor, organice un transporte alternativo a casa. Le informaremos en cuanto sea seguro recuperar su vehículo.”

Due to the active crime scene at the Target on Research Boulevard, vehicles in the parking lot cannot be released until the initial investigation is complete. Please arrange alternate transportation home. We will share an update as soon as it is safe to retrieve your vehicle. https://t.co/AxjG6z509p — Austin Police Department (@Austin_Police) August 11, 2025

La zona sigue bajo resguardo policial mientras equipos forenses trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios. Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y pidieron a la población evitar la circulación en el área hasta nuevo aviso.