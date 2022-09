Rey Carlos III sorprende en fila para despedir a la Reina Isabel II

Decenas de personas formaron una fila de ocho kilómetros para presentar sus respetos a la Reina Isabel II. Después de varias horas, el Rey Carlos III y el príncipe Guillermo aparecieron en el lugar y sorprendieron a los asistentes.

El Rey Carlos III y su hijo se tomaron un tiempo para darle la mano a las personas y saludar a los simpatizantes que llevaban varias horas formados esperando poder pasar a la Abadía y ver por unos segundos el ataúd de la Reina Isabel II.

Los integrantes de la familia real fueron recibidos entre aplausos y gritos de “Dios salve al Rey”. Carlos y Guillermo hablaron con los dolientes cerca del puente Lambeth, cuando se acercaban al final de la gigantesca fila para ver el funeral en el histórico Westminster Hall.

El rey Carlos III también saludó a la multitud que está en la fila para despedir a la reina Isabel II ⬇️ pic.twitter.com/oWz2HRMSv7 — adn40 (@adn40) September 17, 2022

Algunas personas describieron como “una experiencia increíble” haber conocido al Rey Carlos III y al heredero Príncipe de Gales, así como haber conversado con ellos por un instante.

“Fue una experiencia increíble conocer al Rey Carlos III. Así que le dije que siguiera con todo el trabajo increíble, Su Majestad, y él respondió: ‘Tendré que hacerlo porque tengo que cuidar de ustedes ahora’”.

“Esto fue totalmente inesperado esta mañana. He estado haciendo cola desde la 1 a.m. y llegué aquí y simplemente no esperaba esto en absoluto”, expresó otro ciudadano.

La gente siguió acudiendo en masa al centro de Londres, sumándose a los cientos de miles que desfilaron frente al ataúd en un flujo solemne.

Largas filas para despedir a la Reina isabel II

El Ministerio de Cultura británico dijo que el tiempo de espera para llegar a Westminster Hall era de hasta 16.5 horas.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que miles de personas llegaran de todas partes para despedir a la Reina Isabel II en Londres previo a la ceremonia de Estado del funeral que se llevará a cabo el lunes 19 de septiembre.

Incluso, la estrella del futbol, David Beckham pasó 12 horas formado para poder presentar sus respetos a la Reina Isabel II. El futbolista sentía un especial cariño por la extinta monarca (Reina Isabel II), quien en el año 2003 lo condecoró con la Orden del Imperio Británico.