Violencia en la FES Acatlán: tres estudiantes detenidos por riña

La tarde de este jueves, alrededor de las 15:30 horas, otra vez se registró un violento altercado al interior de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, perteneciente a la UNAM, ubicada en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, tres personas participaron en la trifulca, por lo que de inmediato se aplicó el protocolo correspondiente. Los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Fes Acatlán informa sobre la riña en el plantel

No obstante, en videos y mensajes difundidos en redes sociales por estudiantes del plantel, se observa cómo un joven con playera color vino y gorra fue esposado y trasladado en una patrulla, luego de presuntamente haber portado un arma blanca con la que intentó agredir a otro alumno.

Algunos estudiantes también denunciaron que personal de vigilancia les prohibió grabar dentro de las instalaciones, lo que generó molestia entre la comunidad universitaria. Hasta el momento, la UNAM no ha emitido una postura oficial sobre este caso.

#IMPORTANTE | Alumnos de la #FESAcatlán reportan que elementos de #seguridad del plantel acaban de detener a un estudiante que portaba un arma blanca con la que intentó agredir a uno de sus compañeros.



Ni la facultad ni la #UNAM se han pronunciado al respecto.

Otro episodio de violencia en la UNAM

El caso de la FES Acatlán se suma a una ola de hechos violentos en la UNAM registrados durante la misma semana.

El lunes 22 de septiembre, un alumno del CCH Sur, identificado como Lex Ashton “N”, de 19 años, atacó con un arma blanca a su compañero Jesús Israel “N”, de 16 años, causándole la muerte. En el mismo hecho, un trabajador administrativo de 65 años resultó herido al intentar detener la agresión.

Horas antes, Ashton había publicado en redes sociales mensajes y fotos alarmantes en las que mostraba armas blancas y hacía referencias a un “baño de sangre”. Tras el ataque, intentó escapar lanzándose desde un edificio, lo que le provocó múltiples fracturas; actualmente permanece hospitalizado bajo custodia.

Posteriormente, el 24 de septiembre, la Preparatoria 6 “Antonio Caso” de la UNAM fue desalojada tras una presunta amenaza de bomba. En un baño de hombres fue encontrada una nota con la advertencia: “Pusimos una bomba, encuéntrenla”. Las autoridades activaron protocolos de emergencia, aunque no se localizó ningún explosivo ni se identificó a los responsables.

El incidente en la FES Acatlán representa el tercer episodio de violencia en instalaciones de la UNAM en menos de una semana, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad universitaria.

Comunidad Universitaria en alerta

La serie de hechos ocurridos en distintos planteles ha despertado preocupación entre alumnos, docentes y padres de familia, quienes exigen mayores medidas de seguridad y prevención en la máxima casa de estudios.

Mientras tanto, la comunidad universitaria pide claridad en la información, pues consideran que los comunicados oficiales resultan insuficientes frente a la magnitud de los hechos.

