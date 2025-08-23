¡Corre a llenar el tanque ahora! Este es el precio de la gasolina hoy 23 de agosto 2025

¿Sales de la CDMX? Checa el precio de los combustibles para que el gasto no afecte tu cartera. Este 23 de agosto, el precio de la gasolina se mantiene estable, pero comparar sigue siendo la clave para ahorrar.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) ha elaborado una guía completa que te permite saber cuánto cuesta llenar el tanque de tu automóvil. Con datos actualizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), esta guía muestra los precios promedio de la gasolina tanto a nivel nacional como en las principales ciudades. Al momento de pagar, es importante verificar que la cantidad que te cobran coincida con el precio que aparece en la terminal si usas una tarjeta.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 23 de agosto de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.48 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.76 pesos

Diésel precio por litro: $26.26 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 23 de agosto del 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.55 pesos

Máximo por litro: $13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 23 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.83 pesos

Diésel precio por litro: $25.85 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Estado de México hoy 23 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.22 pesos

Diésel precio por litro: $25.68 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 23 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.80 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.19 pesos

Diésel precio por litro: $26.27 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 23 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: $23.73 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.71 pesos

Diésel precio por litro: $24.23 pesos

¿Dónde está el precio de la gasolina más barata hoy 23 de agosto 2025?

Antes de iniciar tu viaje, vale la pena buscar la mejor opción. La diferencia de precios puede ser significativa dependiendo de la concesionaria y la región del país.

Este sábado, la gasolina regular más económica se reporta en el Estado de México, con un precio de $25.22 pesos por litro. En el extremo opuesto, el combustible premium más caro se encuentra en Nuevo León, donde el litro alcanza los $26.71 pesos.

