Mientras dormía: Balacera en Plaza Juárez deja un muerto; conato de incendio en la Escandón

¿Balacera en plaza Juárez? La Ciudad de México vivió una noche marcada por la violencia y la movilización de cuerpos de emergencia. Un hombre fue asesinado a tiros en la colonia Atlampa, mientras que en otro punto de la capital, un incendio alarmó a vecinos de la colonia Escandón.

¿Dónde ocurrió el homicidio en la Atlampa?

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron la noche del viernes en la Plaza Juárez, ubicada en la calle Nopal y Oyamel, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Testigos señalaron que la víctima fue atacada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones; tras la balacera en plaza Juárez, elementos de Protección Civil llegaron para brindar atención, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

#MientrasDormia | En la Plaza Juárez un hombre fue asesinado la noche del viernes. Le dispararon en varias ocasiones. en lo que parece un ajuste de cuentas.



Policías acordonaron la escena del crimen en la plaza que se localiza en la calles de Oyamel y Nopal, en la colonia…

¿Qué se sabe del ataque en Cuauhtémoc?

La SSC acordonó la zona para preservar la escena del crimen, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) iniciaron el levantamiento de indicios y pruebas que podrían ayudar a identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con este caso.

Fuentes policiales indicaron que todo apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque las investigaciones continúan. Vecinos de la Atlampa expresaron preocupación por el aumento de hechos violentos en la zona, que en los últimos meses ha registrado detenciones ligadas a narcomenudeo y enfrentamientos entre grupos delictivos.

Conato de incendio en la Escandón

Mientras tanto, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un conato de incendio movilizó a los servicios de emergencia. El incidente se registró en un departamento ubicado en Sindicalismo 125 y 12 de Octubre, en la colonia Escandón.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos de Tacubaya, el fuego se originó a causa de un corto circuito. Afortunadamente, no hubo lesionados ni pérdidas materiales significativas.

#MientrasDormía | Los cuerpos de emergencia se movilizaron la madrugada de este sábado, ante el conato incendio en un departamento de la colonia Escandón, en la alcaldía #MiguelHidalgo.



El edificio donde ocurrió el siniestro se ubica en la calle Sindicalismo, donde acudieron los…

El siniestro fue atendido de inmediato por elementos de Bomberos CDMX, personal de Protección Civil y policías de la SSC, quienes evacuaron preventivamente a los habitantes del inmueble. Gracias a la rápida intervención, la situación quedó bajo control en pocos minutos, evitando un daño mayor.

Este par de sucesos, el homicidio en la Atlampa y el conato de incendio en la Escandón, muestran el contraste de emergencias que enfrenta la Ciudad de México: por un lado, la violencia urbana, y por otro, los riesgos cotidianos como incendios y accidentes; todo esto sucedió mientras usted dormía.

