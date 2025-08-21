Policías de CDMX rescatan a una niña de 4 años; su mamá la dejó encerrada en el baño

El llanto incesante de una niña de 4 años, que duró varias horas, alertó a un vecino y condujo a un rescate por parte de elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). Se trataba de una pequeña, quien fue encontrada encerrada y muy asustada dentro del baño de un departamento en la alcaldía Venustiano Carranza.

El caso ha dado un giro inesperado, ya que, según un familiar, la madre de la menor, quien presuntamente la dejó en el lugar, lleva aproximadamente cuatro días desaparecida.

¿Cómo encontraron a la niña de la Venustiano Carranza?

La intervención policial se activó cuando un hombre de 58 años, propietario del inmueble, solicitó ayuda a oficiales de la PA que patrullaban la colonia Aquiles Serdán. El ciudadano explicó que desde hacía varias horas escuchaba el llanto de una niña proveniente de un departamento que le renta a una mujer, y que al parecer, se encontraba completamente sola.

Con la autorización y un duplicado de las llaves proporcionado por el arrendador, los policías ingresaron al domicilio. Fue en el baño donde encontraron a la pequeña encerrada.

Tras establecer un diálogo de confianza para calmarla, la niña, de cuatro años, les dijo a los oficiales que “su mamá la dejó en el baño sin saber a dónde iba”.

Paramédicos de Protección Civil valoraron a la menor y la diagnosticaron en buen estado de salud, sin lesiones aparentes. Mientras tanto, los uniformados le ofrecieron agua y comida para tranquilizarla.

#TarjetaInformativa | Personal de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC fue alertado del llanto de una menor aparentemente abandonada, al interior de un departamento ubicado en calles de @A_VCarranza, por lo que de inmediato intervinieron para apoyarla y resguardarla.



Los efectivos de… pic.twitter.com/5NyUSVAkRn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 21, 2025

Bisabuelo de la niña encerrada no sabe de la madre desde hace cuatro días

Poco después del rescate, un hombre de 76 años llegó al lugar y se identificó como el bisabuelo de la niña. Su testimonio añadió una capa de complejidad al caso: informó que su nieta (la madre de la pequeña) rentaba el departamento con su pareja, pero que llevaba aproximadamente cuatro días sin saber nada de ella.

Debido a esta situación, tanto la niña como su bisabuelo fueron trasladados a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (FIDCANNA). Esta fiscalía especializada se encargará de realizar las investigaciones correspondientes, iniciar la búsqueda de la madre y determinar la custodia y el bienestar de la menor.