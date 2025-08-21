Cierre de Tren Ligero termina en este tramo; ¿cuál es la estación que sigue cerrada?

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la CDMX informó que terminaron las labores de reacondicionamiento en la mayor parte del Tren Ligero, por lo cual sólo una estación permanece cerrada.

¿Qué estaciones del Tren Ligero reabrieron?

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que las estaciones Xotepingo, La Virgen, Ciudad Jardín y las Torres que estuvieron cerradas temporalmente por trabajos de mantenimiento y modernización, ya reabrieron al público.

Estas estaciones forman parte de la Línea 1 del Tren Ligero, un importante sistema de transporte en la zona sur de la CDMX.

¿Cuál es la estación del Tren Ligero que sigue cerrada?

A pesar de la reapertura parcial, la terminal Tasqueña continúa cerrada. Esta medida persiste debido a trabajos específicos de ampliación y modernización de la estación.

Actualmente, las autoridades intensifican las labores para concluir las adecuaciones necesarias. Mientras tanto, existen alternativas de transporte para facilitar el desplazamiento de las personas que dependen de esta estación, como unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que brindan servicio en dos rutas:

De Tasqueña a Xochimilco : Los autobuses de RTP salen del andén E del CETRAM Tasqueña hacia la estación Ciudad Jardín de forma gratuita. Los pasajeros podrán continuar su camino en el Tren Ligero a Xochimilco.

a : Los autobuses de RTP salen del andén E del CETRAM hacia la estación Ciudad Jardín de forma gratuita. Los pasajeros podrán continuar su camino en el a Xochimilco. De Xochimilco a Tasqueña: Los pasajeros deberán bajar en la estación Las Torres, donde los esperarán las unidades de RTP con rumbo a la terminal Tasqueña.

Concluyeron los trabajos de colocación de un juego de cambio de vía y a partir de hoy la Terminal Tasqueña es la única estación cerrada para su ampliación.



De Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña. contamos con servicio de apoyo gratuito con unidades de la @RTP_CiudadDeMex… pic.twitter.com/EbMC0myYM9 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 20, 2025

¿Cuándo terminan todas las obras en el Tren Ligero CDMX?

Las autoridades señalaron que los trabajos de modernización en el Tren Ligero terminarán el 31 de agosto de 2025, después de que iniciaron el 28 de julio pasado. No obstante, es recomendable permanecer atentos a la información de las redes sociales oficiales del organismo para prever posibles cambios a la fecha de conclusión de labores.

A partir del 28 de julio comenzaron los trabajos para la ampliación de la Terminal Tasqueña del Tren Ligero.

Contamos con apoyo de @RTP_CiudadDeMex para el traslado de personas usuarias de Nezahualplli al andén E del CETRAM Tasqueña. pic.twitter.com/Ke3OuUnpMi — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) July 30, 2025

Para llegar o salir de la terminal Tasqueña, los usuarios pueden usar el servicio de unidades de RTP que es gratuito en los tramos mencionados. Para ingresar a las estaciones del Tren Ligero, los usuarios podrán cubrir el costo de 3 pesos con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

