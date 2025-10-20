La joya de valor “incalculable” recuperada tras robo al Museo Louvre: ¿qué más se llevaron?

¡Un robo de película! Durante este domingo 19 de octubre, un grupo de delincuentes logró llevarse diversas joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre en París.

El atraco, que no duró ni siete minutos, se volvió noticia rápidamente, ya que entre las piezas sustraídas se encontraba la corona de la emperatriz Eugenia, la cual fue abandonada por los ladrones calles más adelante.

¿Cómo ocurrió el robo en el museo Louvre en Francia?

El robo se produjo alrededor de las 9:30 a.m., cuando el museo ya estaba abierto al público. De acuerdo con reportes ministeriales, los ladrones habrían utilizado un montacargas al exterior.

A pesar de no tener armas, amenazaron a los guardias con esmeriles, explicó Lauren Nuñez, ministro del Interior. Además, hallaron una ventana rota en el edificio, la cual pudo ser utilizada por los delincuentes.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de las otras joyas históricas, mientras que la corona de Eugenia, hecha de oro con más de mil 354 diamantes y 56 esmeraldas, fue abandonada durante la huida.

Las autoridades destacaron que, más allá de su valor económico, posee un “valor patrimonial e histórico incalculable”, y ahora se encuentra bajo resguardo del museo, a pesar del daño que sufrió.

Lista de joyas robadas en el museo Louvre

De acuerdo con Reuters, las piezas sustraídas de la Galería de Apolo incluyen algunas de las joyas más importantes de la monarquía francesa, entre ellas:



Tiara del conjunto de joyería de las reinas Marie-Amélie y Hortense

Collar del conjunto de zafiros de Marie-Amélie y Hortense

Pendiente de un par del conjunto de zafiros de Marie-Amélie y Hortense

Collar de esmeraldas del conjunto de Marie-Louise

Par de pendientes de esmeraldas del conjunto de Marie-Louise

Broche relicario

Gran broche de corsage de la emperatriz Eugenia

Autoridades también informaron que los ladrones no tocaron el famoso diamante Regent, valorado en más de 60 millones de dólares, una de las piezas más caras que se encuentran en el Louvre.

¿Quién fue Eugenia de Montijo y por qué su corona es histórica?

Eugenia de Montijo nació en Granada, España, en 1826 y se convirtió en la última emperatriz de Francia tras casarse con Napoleón III en 1853.

La corona robada fue creada en 1855 por Alexandre-Gabriel Lemonnier para la Exposición Universal, y está compuesta por oro, esmeraldas y más de mil diamantes.

Tras la caída del Segundo Imperio en 1870, se exilió en Inglaterra y muchas de sus joyas se dispersaron, pero la tiara sobrevivió y fue adquirida por el Louvre 1988, donde se exhibió como símbolo del lujo y de la historia de la monarquía francesa.