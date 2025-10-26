Última hora: ¡Cayó la ley! Detienen a dos sospechosos tras el robo al Museo del Louvre

La Fiscalía de Francia anunció la detención de dos sospechosos del robo al Museo del Louvre, a una semana del histórico y millonario crimen ocurrido en uno de los recintos más visitados del mundo.

La fiscal Laure Beccuau informó este 26 de octubre de 2025 que uno de los sujetos fue detenido en el Aeropuerto Charles de Gaulle, al norte de la capital francesa, cuando estaba a punto de salir del país. Medios locales aseguran que iba con rumbo a Argelia.

¿Se recuperaron las joyas? El misterio del botín de 100 millones de dólares

Hasta el momento, no se ha revelado la ubicación de las joyas, el botín hurtado hace una semana de la Galería Apolo del Museo del Louvre.

Los ladrones se llevaron ocho piezas valuadas en poco más de 100 millones de dólares el 19 de octubre de 2025, en un robo que resultó de película, pero también causó que las autoridades reconocieran errores.

Un grupo de al menos cuatro ladrones usó una grúa colocada en la parte trasera de un camión, subieron al segundo piso y con ayuda de herramientas rompieron las ventanas del recinto, entraron y se llevaron el botín. La operación completa duró alrededor de siete minutos en total, en las primeras horas de apertura del museo. Los sujetos usaron motocicletas eléctricas para escapar de la zona.

Joyas de reinas: Las piezas históricas robadas de la colección de María Amelia y Hortensia

Entre los objetos robados está un conjunto de diamantes y zafiros, que incluía una tiara y un collar, que lucieron las reinas María Amelia y Hortensia.

Alrededor de 100 investigadores han participado en la búsqueda de los responsables, aseguró la Fiscalía.

Fallas oficiales: El reconocimiento de errores del ministro Darmanin y la directora del Louvre

Gérald Darmanin, ministro de Justicia francés, reconoció fallas de seguridad tras el robo al Museo del Louvre. La semana pasada, en entrevista con Radio Francia Internacional, se preguntó por qué las ventanas de la Galería Apolo no estaban aseguradas y por qué había una grúa en la calle. “Lo que es seguro es que hemos fallado”, admitió.

Además, Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre, declaró que había debilidades en las operaciones de seguridad. “Nuestra debilidad radica en que, en el fondo, no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. Las debilidades en la protección de nuestro perímetro son conocidas e identificadas”, mencionó en una comparecencia ante el Senado francés el 22 de octubre de 2025.