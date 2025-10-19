En tan sólo siete minutos un grupo de sujetos concretaron el robo más impresionante de los últimos años: atracaron el Museo Louvre, en París, Francia, el más visitado en el mundo.

El modus operandi: Siete minutos y un montacargas para asaltar el Salón Apolo del Louvre

Este domingo 19 de octubre de 2025, los ladrones usaron un montacargas al exterior, colocado en un camión, el cual acercaron al Salón Apolo. Con ello, lograron entrar al museo, explicó Lauren Nuñez, ministro del Interior. Además, hallaron una ventana rota en el edificio, la cual pudo ser utilizada por los ladrones.

El Salón Apolo es donde están almacenadas las joyas de la corona francesa, así como otros tesoros del reinado de Luis XIV.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, dijo en una publicación en X que el robo tuvo lugar cuando el museo abrió y que no se reportaron heridos, sin dar más detalles.

Museo del Louvre mencionó en su perfil de la red social X que permanecería cerrado este domingo por “razones excepcionales”.

Esta es la grúa que pudo ser usada en el robo al Museo del Louvre. |Reuters.

Una pieza recuperada: La corona de la emperatriz Eugenia dañada cerca del Museo

Los ladrones se llevaron joyas de un valor sentimental que no tienen precio, aseguró el ministro del Interior francés. Rachida Dati declaró que las autoridades encontraron una pieza de joyería cerca de la zona.

Medios locales señalaron que la pieza recuperada es la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. La pieza de oro tiene 1354 diamantes y 56 esmeraldas y resultó con daños.

#Francia | ¡Robo de película en Museo de Louvre!



Ladrones se llevaron nueve joyas históricas usando una camioneta y un montacargas. Entraron por una ventana y lo hicieron en solo siete minutos.



Solo una pieza fue recuperada, con daños.



Información:https://t.co/AAYdBY4dKB pic.twitter.com/dQ3rDXRfTK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2025

Impacto patrimonial: “Es un patrimonio universal”, la opinión de un experto

Alexandre Giquello, presidente de la casa de subastas Drouot, explicó que lo relevante en el robo de estas joyas no es su valor monetario, ya que tan sólo la corona abandonada “vale decenas de millones de euros”, sino que se trata de una identificación nacional.

“Es decir, aquí se trata de un patrimonio verdaderamente francés, pero incluso universal. Es un poco como cuando se incendió Notre Dame; es decir, aquí, todo el mundo se dará cuenta de esta operación. Y el valor intrínseco de los objetos ya no tiene sentido”, mencionó el experto a la agencia de noticias Reuters.

Los ladrones, de entre 3 o cuatro sujetos, cometieron el robo en siete minutos y escaparon del lugar en motocicletas, aseguró el ministro del Interior. Tras el atraco, los guardias del Museo del Louvre evacuaron a los asistentes del recinto.

