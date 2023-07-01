Robot debuta como director de una orquesta nacional en Corea del Sur

Un robot fabricado en Corea del Sur debutó como director de una orquesta en Seúl. El androide EveR 6 tuvo una actuación a la que el público calificó como “impecable” al dirigir a 60 músicos.

“El arte se encuentra con la tecnología”, indicó en su cuenta de Twitter el Teatro Nacional de Corea y compartió fotografías del robot al frente de los músicos, quienes tocaban diferentes instrumentos.

El robot de dos brazos, con una estatura de 1.80 metros, fue diseñado por el Instituto de Tecnología Industrial de Corea, e hizo su debut en el Teatro Nacional de Corea, liderando a los músicos de la orquesta nacional del país.

"El robot fue capaz de presentar movimientos tan detallados mucho mejor de lo que había imaginado", indicó Choi Soo-yeoul, quien dirigió la actuación del viernes junto al robot.

At a recent performance by South Korea’s National Orchestra, conductor Choi Soo-Yeoul was joined on stage by an unusual conductor - EveR 6, an android robot.



The robot took the podium, bowed to the audience, and started waving its arms to control the tempo of the live show pic.twitter.com/xNnP3mHqNh — TRT World (@trtworld) June 30, 2023

Ovacionan a robot que dirigió una orquesta en Corea del Sur

Al finalizar la actuación el robot fue ovacionado por los asistentes y éste les respondió con una reverencia, como lo hacen los directores de carne y hueso. Aunque el humanoide no escucha.

Durante la actuación, sus ojos se centraron en la actuación de los músicos, mientras movia la cabeza al ritmo de la música.

El robot estuvo al frente de tres de las cinco melodías que tocaron la noche del viernes 30 de junio (tiempo local), más una que tocó al lado del director humano.

“Fue un recital que mostró que (los robots y los humanos) pueden coexistir y complementarse entre sí, en lugar de que uno reemplace al otro”, dijo Choi al terminar el concierto.

Song In-ho, de 62 años, un miembro de la audiencia, también dijo que la actuación de Ever 6 parecía estar en un nivel elemental.

"Supongo que sería capaz de realizar la dirección por sí mismo cuando esté equipado con inteligencia artificial para comprender y analizar la música", dijo Song a la agencia de noticias Reuters.

Con información de Reuters