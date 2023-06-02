Haitiano-chileno recibe cadena perpetua por participar en asesinato del presidente Moïse

Un ciudadano con nacionalidad haitiana y chilena fue sentenciado a cadena perpetua el viernes tras declararse culpable en una corte estadounidense en marzo de tres cargos relacionados con su rol en el asesinato en 2021 del presidente de Haití Jovenel Moïse, dijeron los fiscales. Fue sentenciado el viernes por el juez del Distrito Sur de Florida, José Martínez

Rodolphe Jaar fue uno de los 11 acusados en el caso, que incluye empresarios bajo cargos de ayudar a obtener vehículos y armas de fuego de Florida y ex soldados colombianos que mataron a Moïse en su dormitorio, según documentos judiciales. Jaar fue detenido en la vecina República Dominicana a principios de 2022.

El asesinato de Moïse en julio de 2021 dejó un enorme vacío político en la nación caribeña y envalentonó a poderosas pandillas. Muchos residentes quedaron atrapados cuando grandes partes de la capital se convirtieron en áreas sin ley.

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Un juez de Miami dictó cadena perpetua a un empresario por el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse en 2021; Rodolphe Jaar se había declarado culpable en marzo de haber conseguido las armas para cometer el crimen pic.twitter.com/lo9IsMbWdi — adn40 (@adn40) June 2, 2023

Jaar se declaró culpable del asesinato de Moïse

Rolphe Jaar firmó una declaración de culpabilidad en marzo, que decía que proporcionó personal y dinero para secuestrar a Moïse, pero el plan inicial se convirtió después en un complot de asesinato. Algunos de los fondos se utilizaron para comprar armas y pagar sobornos para la seguridad del presidente, según el comunicado.

Jaar se reunió con los co-conspiradores la noche anterior al asesinato, según la declaración de culpabilidad, momento en el que el haitiano-estadounidense James Solages declaró que el objetivo era matar a Moïse. Los documentos judiciales agregaron que Jaar también se reunió con otros acusados, incluido el exsenador haitiano Joseph Joel John, el haitiano-estadounidense Joseph Vincent, el exmilitar colombiano Germán Rivera y Antonio Intriago, el propietario venezolano de una empresa de seguridad privada con sede en Miami.

Jaar también ha sido acusado de ayudar a un grupo de colombianos implicados en el caso a esconderse de las autoridades de Haití, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras su arresto el año pasado.

