Rusia promete respuesta a bloqueo ferroviario de Lituania a Kaliningrado

Rusia advirtió el lunes a Lituania que si no restablece rápidamente el tránsito de mercancías hacia el exclave de Kaliningrado, en el mar Báltico, tomará medidas no especificadas para defender sus intereses nacionales; esto a pesar de que Lituania pertenece a la OTAN.

Lituania prohibió el tránsito de mercancías sancionadas por la Unión Europea a través de su territorio hacia y desde el exclave, lo que incluye la única ruta ferroviaria entre Rusia continental y Kaliningrado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al principal enviado de Lituania en Moscú para presentar una protesta.

"La situación es más que grave", dijo a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Esta decisión es realmente inédita".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia exigió a Lituania que revocara inmediatamente lo que calificó como una medida "abiertamente hostil" y de la cuál la Rusia no tenía conocimiento.

"Si el tránsito de mercancías entre la región de Kaliningrado y el resto de la Federación Rusa a través de Lituania no se restablece por completo en un futuro próximo, Rusia se reserva el derecho a tomar medidas para proteger sus intereses nacionales", señaló.

Kaliningrado, antiguo puerto de Koenigsberg, capital de Prusia Oriental, fue capturado a la Alemania nazi por el Ejército Rojo en abril de 1945 y cedido a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra entre los miembros de la OTAN Polonia y Lituania, y recibe suministros de Rusia a través de ferrocarriles y gasoductos a través de Lituania.

🇱🇹#Lithuania is playing a dangerous game blocking transit (https://t.co/2zIsaiV6OO) from "mainland" Russia to #Kaliningrad region. Which can lead to a military solution of the problem by Russia.#SuwalkiGap #suwałki

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Lituania responde

En repsuesta a las demandas de Rusia, Lituania dijo que se estaba limitando a aplicar las sanciones de la Unión Europea, que forman parte de una serie de medidas destinadas a castigar al presidente Vladimir Putin por la invasión de Ucrania.

Esto no es una iniciativa de Lituania, sino que son sanciones europeas que han entrado en vigor desde el 17 de junio y que están aplicando actualmente nuestros ferrocarriles", dijo el ministro lituano de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis, a la prensa en Luxemburgo. "Se hizo con la consulta de la Comisión Europea y bajo las directrices de la Comisión Europea".

Por otro lado, el Departamento de Aduanas de Lituania aseguró que estas restricciones se conocen desde mediados de marzo como parte del cuarto paquete de sanciones europeas.

La portavoz de las aduanas afirmó que el tránsito terrestre entre Kaliningrado y otras regiones de Rusia no se ha detenido ni bloqueado; tampoco el de pasajeros y mercancías no sujetos a sanciones de la Unión Europea.

Productos sancionados

Los ferrocarriles estatales lituanos informaron a sus clientes de que a partir del 17 de junio no se permitiría el paso por Lituania a Kaliningrado de mercancías sancionadas, como el acero, el hierro, materiales de construcción y tecnología avanzada.

La misma prohibición entrará en vigor el 10 de julio para el cemento, el alcohol y otros productos, el 10 de agosto para el carbón y otros minerales sólidos y el 5 de diciembre para el petróleo ruso.