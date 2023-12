¿Multas por cantar canciones groseras? La SCJN anuló las sanciones de este tipo en Oaxaca

Las multas que en diversos municipios de Oaxaca se imponían por entonar canciones altisonantes, caminar disfrazado por la calle, mendigar e insultar fueron anuladas este martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al menos cinco ayuntamientos oaxaqueños consideraban viable obtener ingresos al justificar que dichas acciones lesionaban la seguridad, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Oaxaca ponía multas de más de 700 pesos por cantar canciones groseras

Por ejemplo en Santa Cruz Xoxocotlán que imponía una multa de hasta 7.69 UMAs, lo que se traducía a 797 pesos mexicanos, por interpretar canciones que “contengan palabras altisonantes o que atenten contra la moral y las buenas costumbres.”

“Desde mi punto de vista no es la multa fija, sino la violación a la libertad de expresión y la libertad de la persona como tal, porque además el precepto señala usar disfraces sin razón justificada entonces no entiendo ¿sería permitido en Día de Muertos, en Halloween? No entiendo”, cuestionó el ministro Javier Laynez.

Otros municipios de Oaxaca multaban hasta con 2 mil 600 pesos por usar disfraces

Sobre las leyes de ingresos en San Andrés Huayapam y San Raymundo Jalpan se permitían multas administrativas por mendigar o dormir en la calle sin embargo, para la Corte se trata de legislaciones discriminatorias que atentan contra la Constitución.

En tanto, en San Andrés Huayapam se establecía una multa fija de 2 mil 668 pesos por usar disfraces “sin razón justificada”, pues se argumentaba que esto altera la seguridad y el orden públicos.

SCJN también anuló multas por hacer fiestas privadas sin permiso

La Suprema Corte declaró inconstitucionales también, las multas por celebrar fiestas o convivios en propiedad privada sin permiso tras concluir que se violenta el derecho a la libertad de reunión.

Asimismo, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel planteó invalidar un artículo que fija un cobro de 100 pesos para obtener el registro de nacimiento, al estimar que el derecho a la identidad obliga al Estado a emitir la primera acta de nacimiento de forma gratuita.

Al igual que sucedió el pasado 29 de agosto en Jalisco, la SCJN anuló hoy las reglas que en Huayapam, Oaxaca prohibían jugar o practicar cualquier deporte en las calles, como las “cascaritas”.