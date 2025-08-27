¡Vámonos a raspar la lona…del Senado! Durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 66 legislatura, se entonó el himno nacional, sin embargo, poco a poco se encendieron los ánimos entre Alito Moreno y Noroña.

Así se vivió la bronca entre Alito Moreno y Noroña

¡Así es, señoras y señores! Entre aplausos y voces llega el primer señalamiento Alito Moreno con el índice sobre el cuerpo de Noroña que de inmediato esgrime con la diestra, levanta la cara y presume mayor estatura, edad y jerarquía...

Cosa que no le importa al senador, que le canta el tiro... Alito dice, ¡vámonos para afuera, le dice! Noroña esquiva, Alito lo toma del brazo para encararlo de nuevo...

Pero Noroña firme como el Tepozteco, se zafa del amarre campechano... Y viene el empujón. Noroña compone el rumbo de nuevo en el uno a uno, juego de manos. Segundo empujón, derecha al cuello y señalamiento.

Desde el fondo llegan los refuerzos para Noroña... el terrorífico Don de verde... entra al relevo con Alito el diputado Carlos Mancilla y socavón, el fotógrafo desapareció en un flash.

Alito sigue, propone, busca la ofensiva, la referee, dolores padierna interviene... y la bronca se prolonga, hace chiras pelas... y Noroña sale por la puerta de atrás, dejando a Alito Moreno furioso ante la comisión permanente.

Alito Moreno acusó a Gerardo Fernández Noroña de iniciar la pelea

Después de los jaloneos, por medio de un comunicado, Alito Moreno aseguró que lo ocurrido “no fue un accidente, no fue un forcejeo ni un malentendido, fue una clara provocación directa”. Señaló a Fernández Noroña como el único responsable de empujarlo e iniciar la agresión.

A la opinión pública. pic.twitter.com/6lSIJDXcYe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2025

Además, acusó al senador de haber insultado y faltado al respeto a la legisladora Lilly Téllez, así como de increpar y amenazar al diputado Federico Döring.

Uno de los señalamientos más fuertes fue la acusación de que Noroña amenazó con “fusilar a todos los opositores”, lo que Moreno calificó como un ejemplo de autoritarismo y cobardía.