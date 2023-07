¿Puedes sonreír en la foto del pasaporte? Cosas permitidas y prohibidas en tu cita

¿Vas a tramitar tu pasaporte mexicano por primera vez? Si estás en medio del trámite y te empiezan a surgir preguntas respecto a este proceso, a continuación te respondemos algunas de las principales dudas sobre la apariencia que debes tener, pues a veces puede ser el principal pendiente de hombres y mujeres que asisten a su cita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Y es que no solo es cuestión de vanidad, sino que también es para respetar algunos protocolos establecidos por la ley, por lo que a continuación te damos la mejor guía para ir preparado desde tu casa y llegar con seguridad a tu oficina correspondiente.

Lo primero que debes de saber es que la toma de fotografía para el pasaporte se realiza el día de tu cita dentro de la oficina de la SRE, por lo que previamente deberás haber realizado un trámite. Este lo puedes iniciar desde WhatsApp, o bien hacerlo mediante las plataformas tradicionales, como el sitio web de la Secretaría, disponible en este enlace.

¿Cómo me debo presentar para la foto del pasaporte mexicano?

Desde el 2018, la SRE ya no pide fotografías a los solicitantes para el pasaporte, sino que estas se toman dentro de un cubículo por parte de un asesor, quien te explicará cómo debes de posar y las restricciones con las que no puedes salir en la foto, las cuales te enlistamos a continuación para que te arregles de la mejor forma posible:



Tener la cara descubierta : Evita peinados que cubran parcialmente tu rostro, ya que es requisito indispensable.

: Evita peinados que cubran parcialmente tu rostro, ya que es requisito indispensable. Aretes discretos : Este tipo de ornamentos ya están permitidos, pero no deben ser muy grandes y sin llamar la atención.

: Este tipo de ornamentos ya están permitidos, pero no deben ser muy grandes y sin llamar la atención. Sin lentes : Los lentes con armazón también están prohibidos para no tapar el rostro.

: Los lentes con armazón también están prohibidos para no tapar el rostro. Peinados sencillos: Mientras tengas el rostro descubierto, la foto se podrá realizar, pero evita peinados que modifiquen tu apariencia para evitar algún ajuste.

Respecto a la duda de si puedes sonreír en la foto del pasaporte, la respuesta es no. La disposición oficial sigue siendo una foto en la que no sonrías, ya que tus gestos no deben distorsionar tu rostro; sin embargo, un gesto sutil y con la boca cerrada puede ser aceptado si tu asesor considera que no afecta la imagen de tu cara.

¿Por qué se recomienda no sonreír en la foto del pasaporte?

Hay un motivo global por el que es obligatorio no sonreír en la foto del pasaporte, y es debido a que, durante la captura de tu rostro, se registran datos biométricos por parte del Gobierno Federal. Este sistema es utilizado alrededor del mundo en la mayoría de los aeropuertos, por lo que sonreír o realizar alguna mueca puede alterar estos datos e impedir una correcta identificación.

Recuerda que el pasaporte y su fotografía es la identificación oficial ante el mundo de que eres una persona mexicana y legalmente permitida para viajar, por lo que se trata del documento más importante con el que cuentas si te trasladas al extranjero.