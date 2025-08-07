La doble vida de la 4T: El penthouse millonario en Polanco y colección de relojes de Tonatiuh Márquez, director de Investigación Aduanera

La doble vida de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) sigue reluciendo, pero esta vez en forma del penthouse millonario en la zona exclusiva de Polanco y una colección de relojes de lujosas marcas del director de Investigación Aduanera, Tonatiuh Márquez Hernández, esto, tras una reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.

🔴 #ExclusivaMCCI Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera, no solo ostenta relojes de lujo por 7.7 MDP. En marzo compró un penthouse de tres pisos en Polanco a precio de ganga. ¿El vendedor? Un Coronel del Ejército.



En este 🧵 te contamos: pic.twitter.com/SMmQmPFZAK — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) August 6, 2025

Tonatiuh Márquez Hernández en la mira tras compra de penthouse de lujo en Polanco

Según la investigación, Márquez Hernández, de 37 años, compró el inmueble en marzo pasado por 7.7 millones de pesos, a pesar de que su valor real se estima en 22 millones de pesos. La diferencia en el precio encendió las alarmas, sugiriendo una posible operación por debajo del valor de mercado. El vendedor, identificado como el coronel del ejército Antonio Buchan, también ha sido señalado.

La revelación de esta compra ha generado una ola de preguntas sobre la procedencia de los fondos utilizados por el funcionario para adquirir una propiedad de ese calibre. Además del penthouse, la investigación detalla que Márquez Hernández posee una colección de relojes de lujo valuada en 8 millones de pesos, lo que incrementa aún más las dudas sobre su patrimonio.

El director de investigación aduanera, Tonatiuh Márquez Hernández, está bajo investigación por supuesto lavado de dinero.



Compró un penthouse en Polanco a un precio muy por debajo del mercado. El vendedor es el Coronel del Ejército, Antonio Buchan, también conocido como "Lord… pic.twitter.com/6ubgbEy9O3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

Director de Investigación Aduanera bajo investigación por la Secretaría Anticorrupción

Tonatiuh Márquez Hernández, quien ocupa un cargo clave en la administración pública, ahora enfrenta una investigación por parte de la Secretaría Anticorrupción por presunto lavado de dinero. ¡Cuanta ironía! La integridad de un funcionario cuya labor principal es combatir la corrupción y el contrabando en las aduanas ahora está siendo investigada.

Ahora toca esperar que las autoridades aclaren el origen de los recursos del funcionario. Pero lo que es cierto, es que esta es solo una raya más al tigre de la falsedad de la austeridad republicana que tanto defendieron los morenistas en un comienzo.

Porque no solo es un penthouse millonario o una colección de relojes, sino las vacaciones en primera clase y a países de Europa de algunos funcionarios como Ricardo Monreal, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Layda Sansores, entre otros.