Cereza pelea por vivir junto a su único cachorro; se recupera de las quemaduras por explosión en Iztapalapa

Cereza, una perrita embarazada que fue rescatada de entre el caos con graves quemaduras y en plena labor de parto tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, de los cinco perritos, hasta ahora solo un cachorro se mantiene con vida , mientras Cereza continúa su proceso de recuperación.

Así continúa la salud de Cereza y su cachorro

Gracias a la labor de la organización “Huellitas, amor sin fronteras”, Cereza fue sometida a una cesárea de emergencia donde, los médicos califican los hechos como un “milagro” por las rescatistas.

Tras el incidente, Cereza sufrió quemaduras en más del 30% de su cuerpo y tuvo que ser sometida de manera urgente a una cesárea para intentar salvar la vida de sus crías.

De los cinco cachorritos que nacieron, únicamente uno logró sobrevivir. A pesar del dolor y las heridas que sufrió, Cereza muestra signos de recuperación y, con su carita llena de esperanza, continúa luchando día a día por mantenerse con vida para proteger a su pequeño cachorro.

El caso de Cereza ha llamado la atención no solo por la tragedia que vivió, sino también por la resiliencia que demuestra. Veterinarios y voluntarios que se encargan de a la salud de la perrita destacan su fuerza de voluntad y su instinto maternal, que la impulsan a seguir adelante a pesar del trauma.

Cada día recibe cuidados especializados, incluyendo curaciones para sus quemaduras y monitoreo constante para evitar infecciones, mientras se asegura que su cachorro reciba la alimentación y el cuidado necesario.

Apoyo en redes sociales a Cereza

La historia de la perrita de la explosión en Iztapalapa ha generado un gran movimiento de apoyo por medio de redes sociales, donde expresan con mensajes de solidaridad y donaciones.

Su historia continúa y muchas personas se mantienen al pendiente de su evolución, deseando que pronto puedan superar este difícil episodio y tener una vida tranquila y segura.