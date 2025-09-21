Cereza pelea por vivir junto a su único cachorro; se recupera de las quemaduras por explosión en Iztapalapa
Cereza, la perrita sobreviviente de la explosión de la pipa en Iztapalapa, lucha contra graves quemaduras y protege con esperanza a su único cachorro.
Cereza, una perrita embarazada que fue rescatada de entre el caos con graves quemaduras y en plena labor de parto tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, de los cinco perritos, hasta ahora solo un cachorro se mantiene con vida, mientras Cereza continúa su proceso de recuperación.
Así continúa la salud de Cereza y su cachorro
Gracias a la labor de la organización “Huellitas, amor sin fronteras”, Cereza fue sometida a una cesárea de emergencia donde, los médicos califican los hechos como un “milagro” por las rescatistas.
Tras el incidente, Cereza sufrió quemaduras en más del 30% de su cuerpo y tuvo que ser sometida de manera urgente a una cesárea para intentar salvar la vida de sus crías.
De los cinco cachorritos que nacieron, únicamente uno logró sobrevivir. A pesar del dolor y las heridas que sufrió, Cereza muestra signos de recuperación y, con su carita llena de esperanza, continúa luchando día a día por mantenerse con vida para proteger a su pequeño cachorro.
El caso de Cereza ha llamado la atención no solo por la tragedia que vivió, sino también por la resiliencia que demuestra. Veterinarios y voluntarios que se encargan de a la salud de la perrita destacan su fuerza de voluntad y su instinto maternal, que la impulsan a seguir adelante a pesar del trauma.
Cada día recibe cuidados especializados, incluyendo curaciones para sus quemaduras y monitoreo constante para evitar infecciones, mientras se asegura que su cachorro reciba la alimentación y el cuidado necesario.
Apoyo en redes sociales a Cereza
La historia de la perrita de la explosión en Iztapalapa ha generado un gran movimiento de apoyo por medio de redes sociales, donde expresan con mensajes de solidaridad y donaciones.
Su historia continúa y muchas personas se mantienen al pendiente de su evolución, deseando que pronto puedan superar este difícil episodio y tener una vida tranquila y segura.