El fracaso en Calakmul: Acueducto de 1,700 millones de pesos presenta fugas y mala calidad

Después de décadas de escasez de agua, el municipio de Calakmul, Campeche, sigue sin resolver su problema hídrico a pesar de la inauguración del nuevo acueducto López Mateos-Xpujil. Con un costo de mil 700 millones de pesos, la obra ha sido criticada por su mala calidad y fugas constantes, dejando a las comunidades sin acceso a agua potable, tal como lo pudo documentar Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Qué pasa con la crisis del agua en Calakmul, Campeche?

El acueducto López Mateos-Xpujil, inaugurado en enero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue presentado como la solución a la escasez de agua que ha afectado a Calakmul durante más de cinco décadas; sin embargo, la realidad es muy diferente. Los pobladores denuncian que la obra no solo no está terminada, sino que también presenta fugas constantes y tuberías de mala calidad.

“Fuimos engañados, fue un robo, una estafa”, afirma Guillermo García, afectado de Canguas. “Era el cambio para que nosotros ya no sufriríamos con el agua”, añade Alcides Pérez, comisariado ejidal.

Sedena bajo la lupa por irregularidades en acueducto Xpujil

El acueducto, que debía transportar agua desde la Laguna El Centenario hasta Xpujil, a 96.71 kilómetros de distancia, ha sido criticado por su deficiente ejecución. Según los ingenieros que trabajaron en el proyecto, las tuberías no fueron instaladas correctamente, lo que ha provocado fugas en más de 25 puntos. Además, se han reportado irregularidades financieras, con más de 439 millones de pesos no justificados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Se hizo un trabajo muy mal hecho, la tubería que se metió fue de la peor calidad”, denuncia Guillermo García. “Aquí otra fuga. Kilómetro 114 carreteras Escárcega-Chetumal. Es una obra que hay que reparar y no se pueden quedar así abiertas”, agrega Edgar Galicia.

Calakmul: 70 mil habitantes en crisis por falta de agua potable

La falta de agua potable sigue siendo un problema crónico en Calakmul, afectando a más de 70 mil habitantes. A pesar de la inversión de mil 700 millones de pesos, el acueducto no ha resuelto la escasez de agua, lo que ha llevado a los pobladores a seguir enfrentando las sequías y temperaturas extremas sin acceso a este recurso vital.

“Se invirtió mucho recurso y no sabemos por qué no se ha fiscalizado, por qué no se ha supervisado”, cuestiona Enrique Rodríguez, ambientalista. La situación ha llevado a los habitantes a exigir soluciones urgentes para garantizar el acceso a agua potable en la región.