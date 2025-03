¡En pleno concierto de Shakira! Mujer pide ayuda para que le devuelvan a su hijo

Con una cartulina en mano y la consigna clara que exige la devolución de su hijo, una madre asistió al concierto de Shakira en el Foro GNP para no solo cantar a todo pulmón las canciones de la colombiana, sino para hacer la denuncia de un hecho que ha impactado su vida.

Entrevistada por Alejandro Villalvazo para Fuerza Informativa Azteca (FIA), la mujer mostró el rostro de su pequeño hijo Bruno Jussef Larios Flores, a quien no ve desde el día 13 de diciembre 2024 cuando se lo arrebataron en la colonia Lomas de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Iris Flores acudió al concierto de Shakira con un propósito; buscar ayuda ya que hace tres meses, su hijo Bruno Jussef fue arrebatado por su expareja. ⁣⁣Su grito de desespero resonó entre más de 60 mil almas en la Ciudad de México. ⁣

El niño tiene siete años de edad y su madre ha activado la Alerta Amber ante la Fiscalía de Justicia de la CDMX, para que las autoridades realicen su busqueda conforme al protocolo establecido ya que se teme por la integridad del menor.

Se activa #AlertaAmber para localizar al menor de 7 años de edad, de nombre Bruno Jussef Larios Flores, fue visto por última vez el día 13 de diciembre 2024 en la colonia Lomas de Chapultepec Primera Sección, alcaldía #MiguelHidalgo pic.twitter.com/Ytp6vSpo2A — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) February 25, 2025

Madre pide ayuda en concierto de Shakira

Iris Flores denunció que su hijo le fue arrebatado recibiendo una golpiza con el apoyo de policías y acusó al padre del menor de haber “comprado” a jueces.

“Yo no puedo competir contra eso, pero sí puedo pedirles ayuda a todas las madres que han sufrido violencia como yo, violencia vicaria, física, emocional, toda la que se puedan imaginar y no me quiero rendir, temo por mi vida, me siguen, me amedrentan, que me golpean y no es justo, porque el me sabe una mujer sin dinero y se aprovecha eso”, relató la mujer para FIA.

Dijo que sabe que su hijo está con su padre, pero no sabe en donde, no lo lleva a la escuela y le “quitó su futbol, que es lo que más ama, no se vale, porque mi niño está en total indefención”.